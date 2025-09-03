После перенесенной клинической смерти режиссер до сих пор находится без сознания

03 сентября 2025, 12:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть в конце 2024 года. С тех пор он находится без сознания, а врачи продолжают бороться за его жизнь. СМИ активно обсуждают шансы артиста на выздоровление и восстановление, но подтвержденной информации о его состоянии очень мало.

Что происходит с Кеосаяном сейчас и есть ли у него шансы на восстановление – в материале amic.ru.

Вышел ли Тигран Кеосаян из комы?

Нет. По крайней мере, никаких сообщений об этом не поступало. Несколько СМИ со ссылкой на неназванный медперсонал писали, что режиссер вышел из глубокой комы и перешел в состояние минимального сознания. Но пока эту информацию никто не подтвердил.

Что известно о нынешнем состоянии Тиграна Кеосаяна?

Обычно новости о здоровье режиссера публикует его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она активно общается с подписчиками и часто отвечает на их вопросы, многие из которых связаны с состоянием артиста. В одной из последних публикаций по этому поводу она опровергла информацию о возможных улучшениях, которую распространяют СМИ. Симоньян заявила, что если сама ничего не пишет о здоровье мужа, значит, сказать пока нечего.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка в своем Telegram-канале.

Какие прогнозы дают врачи в случае с Тиграном Кеосаяном?

О прогнозах, которые дают лечащие врачи Кеосаяна, ничего неизвестно.

Ранее независимые эксперты комментировали информацию о его клинической смерти и коме. Некоторые из них считают, что у режиссера есть шансы на выздоровление. По их мнению, все зависит от внутренних сил организма, профессионализма врачей и времени, которое он проведет без сознания.

Что случилось с режиссером Тиграном Кеосаяном?

Артист попал в реанимацию в декабре 2024 года. Тогда он пережил сердечный приступ и клиническую смерть, а затем впал в кому. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Со слов журналистки, у ее мужа "давно было больное сердце". 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.