Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс на восстановление после восьми месяцев комы?
Пока медикам сложно дать конкретный прогноз о здоровье режиссера
02 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
Тигран Кеосаян, перенесший клиническую смерть в конце 2024 года, по-прежнему остается в коме. Его шансы на выздоровление активно обсуждают СМИ, однако подтвержденной информации о состоянии режиссера очень мало.
Что сейчас происходит с артистом и в чем медицинские эксперты видят его шансы на выход из комы, – в материале amic.ru.
Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна на данный момент?
Пока новой информации о состоянии здоровья телеведущего нет. Лечащие врачи Кеосаяна никак не комментируют ситуацию, в которой он находится. Известно лишь, что оно остается крайне тяжелым, а медики все еще борются за его жизнь.
Несколько СМИ со ссылкой на неназванный медперсонал информировали, что в состоянии Тиграна Кеосаяна фиксируют улучшения в виде незначительных реакций на свет и звук. По данным источников, он начал двигать глазами, моргать и пытаться поднять руки. Некоторые из них сообщали, что режиссер вышел из глубокой комы. Но официального подтверждения этим сведениям нет.
Что говорят о состоянии Кеосаяна его близкие?
Новости о здоровье Тиграна Кеосаяна обычно публикует его супруга, главред RT Маргарита Симоньян. Она активно общается с подписчиками в своем Telegram-канале и часто отвечает на их вопросы. Одну из последних публикаций она посвятила возможным улучшениям, о которых в последние месяцы активно пишут СМИ. Она опровергла эту информацию и заявила, что если не пишет ничего сама, значит, сказать пока нечего.
«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка в Telegram-канале.
Что случилось с Тиграном Кеосаяном?
В конце 2024 года артист попал в реанимацию. Но о его клинической смерти СМИ стало известно в начале января – об этом сообщила Маргарита Симоньян. Она добавила, что у ее мужа "давно было больное сердце". Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.
