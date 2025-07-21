Возможен град. О погоде в Алтайском крае 21 июля
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с
21 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Погода в Барнауле / Фото: Amic.ru
От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
