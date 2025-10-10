Врач дал советы, как справиться с осенней хандрой
Специалист подчеркивает, что осенняя хандра – это не депрессия, а временное состояние
10 октября 2025, 23:00, ИА Амител
Сезонную осеннюю хандру испытывают многие, и это естественная реакция организма на изменения в природе. Врач-психотерапевт Дмитрий Четвериков объяснил в материале Om.1.ru, как помочь себе в этот период.
Среди основных причин осеннего уныния – похолодание, сокращение светового дня и увеличение нагрузки после летнего отдыха.
«Когда световой день сокращается, многие начинают чувствовать себя менее бодрыми и мотивированными», – отметил специалист.
Врач подчеркивает, что осенняя хандра – это не депрессия, а временное состояние. Чтобы легче адаптироваться, он рекомендует:
-
окружать себя теплом и светом;
-
проводить время на свежем воздухе;
-
создавать уютную атмосферу дома;
-
избегать начала больших проектов;
-
обеспечить достаточное количество сна.
«Лучше снизить активность. Создайте комфортную обстановку для отдыха: плед, горячий напиток и хороший фильм помогут справиться с осенним унынием», – советует Четвериков.
Эти простые способы помогут пережить сезонные изменения с минимальным дискомфортом.
