Врач дал советы, как справиться с осенней хандрой

Специалист подчеркивает, что осенняя хандра – это не депрессия, а временное состояние

10 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сезонную осеннюю хандру испытывают многие, и это естественная реакция организма на изменения в природе. Врач-психотерапевт Дмитрий Четвериков объяснил в материале Om.1.ru, как помочь себе в этот период.

Среди основных причин осеннего уныния – похолодание, сокращение светового дня и увеличение нагрузки после летнего отдыха.

«Когда световой день сокращается, многие начинают чувствовать себя менее бодрыми и мотивированными», – отметил специалист.

Врач подчеркивает, что осенняя хандра – это не депрессия, а временное состояние. Чтобы легче адаптироваться, он рекомендует:

окружать себя теплом и светом;

проводить время на свежем воздухе;

создавать уютную атмосферу дома;

избегать начала больших проектов;

обеспечить достаточное количество сна.

«Лучше снизить активность. Создайте комфортную обстановку для отдыха: плед, горячий напиток и хороший фильм помогут справиться с осенним унынием», – советует Четвериков.

Эти простые способы помогут пережить сезонные изменения с минимальным дискомфортом.