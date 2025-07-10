Врач назвала необычный признак гастрита

Симптомы этого заболевания могут сильно варьироваться

10 июля 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com

Головная боль может указывать на гастрит, заявила гастроэнтеролог Юлия Сластен в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, в ряде случаев заболевание сопровождается раздражением блуждающего нерва и активацией парасимпатической нервной системы.

Симптомы гастрита могут сильно варьироваться – от тяжести и боли в верхней части живота до изжоги, тошноты, одышки и горького привкуса во рту. Также возможны вздутие, метеоризм, нарушение стула и общая слабость.

