Врач назвала необычный признак гастрита
Симптомы этого заболевания могут сильно варьироваться
10 июля 2025, 13:25, ИА Амител
Головная боль может указывать на гастрит, заявила гастроэнтеролог Юлия Сластен в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, в ряде случаев заболевание сопровождается раздражением блуждающего нерва и активацией парасимпатической нервной системы.
Симптомы гастрита могут сильно варьироваться – от тяжести и боли в верхней части живота до изжоги, тошноты, одышки и горького привкуса во рту. Также возможны вздутие, метеоризм, нарушение стула и общая слабость.
если у человека болит голова - значит мозг ещё есть.
16:21:11 10-07-2025
кстати сам мозг не болит, болят мышцы вокруг черепа.
16:29:57 10-07-2025
Гость (16:21:11 10-07-2025) кстати сам мозг не болит, болят мышцы вокруг черепа.... там же кость?
вы свою черепную коробку вскройте - много там мышц? нам расскажете потом.
17:57:59 10-07-2025
Musik (16:29:57 10-07-2025) там же кость?вы свою черепную коробку вскройте - много т... Мусик, ну вы чо? это же школьная программа.
16:44:09 10-07-2025
Гость (16:21:11 10-07-2025) кстати сам мозг не болит, болят мышцы вокруг черепа.... Обзор от ИИ
Действительно, в самом мозге нет болевых рецепторов, поэтому сам мозг не может болеть. Головная боль возникает из-за раздражения других структур в голове, таких как кровеносные сосуды, оболочки мозга, мышцы и кожа головы, а также нервы, такие как тройничный нерв.