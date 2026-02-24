24 февраля 2026, 12:53, ИА Амител

Квашеная капуста / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Квашеная капуста — популярный и полезный продукт, но подходит она далеко не всем. О категориях людей, которым стоит исключить ее из рациона, РИА Новости рассказал доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

По словам врача, даже небольшие порции квашеной капусты могут навредить тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, а также артериальной гипертензией и заболеваниями почек.

У таких людей продукт способен спровоцировать боли в животе, вздутие, изжогу и скачки артериального давления.

При этом для здоровых людей квашеная капуста остается ценным функциональным продуктом.

