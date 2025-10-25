Врачи назвали анализы, которые необходимо сдать всем к 40 годам

Эксперты рекомендуют сдавать их, чтобы выявить скрытые болезни

25 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Медики назвали четыре анализа, рекомендованные для сдачи каждому человеку к 40 годам для своевременного обнаружения скрытых заболеваний. Рекомендации экспертов передает aif.ru.

Первый – липидограмма. Определяет концентрацию ЛПНП ("плохого" холестерина). Превышение нормы указывает на отложение жира в сосудах, увеличивая вероятность инфаркта миокарда и инсульта.

Второй – креатинин и СКФ. Оценивают функциональность почек, отвечающих за детоксикацию организма и поддержание нормального артериального давления. Нарушения могут свидетельствовать о развитии почечной недостаточности.

Третий – гликированный гемоглобин (HbA1c). Предоставляет наиболее точную информацию об уровне глюкозы в крови. Позволяет обнаружить сахарный диабет на ранних этапах и оценить способность организма усваивать глюкозу.

Четвертым стал контроль артериального давления. Гипертензия – опасное состояние, протекающее бессимптомно на ранних стадиях, но способное вызвать инфаркты и инсульты. Целевое значение, которое указывает на норму у большинства людей, – 120/80 мм рт. ст.