Журналистка подчеркнула, что проходит бесплатное лечение в государственной больнице

24 октября 2025, 16:11, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главред RT Маргарита Симоньян 22 октября впервые подробно рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Журналистка, в сентябре похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, ответила на самые острые вопросы, потому "иначе на них отвечают за нее": и о причинах заболевания, и о перенесенной операции, и о курсах химиотерапии.

Все, что известно о борьбе Маргариты Симоньян с раком и том, как проходит ее лечение, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии Маргарита Симоньян и как проходит ее лечение? Симоньян сообщила, что первый сеанс химиотерапии прошла лишь в 20-х числах октября. По ее словам, должно было пройти время после операции, чтобы "зажила отрезанная грудь". Напомним, на хирургическом столе она оказалась в начале сентября, но долго не раскрывала, что именно за вмешательство провели врачи. Плюс, главред RT откладывала химию до крайнего срока, чтобы провести юбилей своего телеканала, который посетил Владимир Путин. Журналистка пояснила, что впереди еще много медицинских процедур. Сколько именно – неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – написала Симоньян. Также она добавила, что врачи рекомендовали ей заниматься спортом, к чему она и приступила. Так что ничего критичного в состоянии журналистки сейчас нет.

2 В каком психологическом состоянии находится Симоньян, борясь с раком? Маргарита Симоньян подчеркнула, что никакого упаднического настроения в связи с болезнью у нее нет. «Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. Друзья прекрасно знают, что я сейчас пишу новую книгу – о русской революции – и регулярно читаю им черновые главы по вечерам», – написала журналистка. Также она добавила, что не занимается составлением завещания, поскольку ее наследниками уже являются ее дети. «Как-нибудь разберутся, надеюсь», – высказалась Симоньян. По ее словам, ее нынешнее состояние не сравнить с тем, которое было, когда Тигран Кеосаян впал в кому. Главред RT раскрыла, что первые сорок дней жила в больнице рядом с мужем. «И вот тогда с жизнью действительно прощалась», – написала журналистка.

3 Когда и как у Маргариты Симоньян нашли рак груди? Симоньян подчеркнула, что еще летом и не подозревала о своем заболевании, а в ноябре 2024-го проходила полный чек-ап здоровья, который ничего не выявил. О диагнозе она узнала 1 сентября, когда пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге эта болезнь "оказалось раком". Главред RT подчеркнула, что практически сразу (уже через неделю) рассказала о своей болезни в прямом эфире у Владимира Соловьева.

4 Почему у Маргариты Симоньян так быстро развился рак? Сама Симоньян связывает такое быстрое развитие онкологической опухоли с клинической смертью, которую пережил ее муж Тигран Кеосаян. Напомним, еще в конце 2024-го известный режиссер впал в кому. Так и не приходя в сознание, он скончался в сентябре 2025-го. «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.

5 Какая стадия рака у Маргариты Симоньян? Журналистка опровергла сообщения ряда СМИ, что у нее третья стадия рака. По словам Симоньян, врачи поставили ей первую-вторую стадию.

6 Где Маргарита Симоньян лечится от рака? Симоньян подчеркнула, что проходит курс химиотерапии в муниципальной больнице. Ее лечение проводят бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.