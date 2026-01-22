ВТБ стал одним из лучших работодателей России по итогам 2025 года

Банк занял второе место в рейтинге HeadHunter

22 января 2026, 16:15, ИА Амител

Офис ВТБ в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ВТБ снова занял одну из ведущих позиций в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter ("ХедХантер"). У банка второе место в общем рейтинге по численности среди крупнейших компаний.

Рейтинг лучших работодателей HeadHunter включает около 1800 организаций со всех уголков страны из 41 бизнес-отрасли. По итогам голосования, в котором приняли участие 692 тысячи соискателей, у ВТБ второе место. Всего в блоке "Крупнейшие компании" 169 финалистов.

Свои позиции в банке пояснили активной кадровой политикой. В 2025 году компания обновила карьерный сайт, провела масштабную рекламную кампанию, которая охватила более 50 миллионов человек, и значительно усилила свое присутствие в социальных сетях. Также банк расширил сотрудничество с ведущими российскими вузами.

Ранее в пресс-службе компании сообщали о получении уже пятого "платинового" статуса в рейтинге работодателей по версии Forbes ("Форбс"), а также о вхождении второй год подряд в первую группу компаний-лидеров по версии РБК.

Добавим, что методология рейтинга работодателей HeadHunter строится на оценке компаний по четырем основным критериям: предпочтениям соискателей при выборе работодателя, уровню вовлеченности и лояльности текущих сотрудников, развитию HR-процессов и отзывам бывших работников.