Вторая волна паводка может накрыть Алтайский край в конце мая

16 апреля 2026, 14:42, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

В Алтайском крае вторую волну паводка ожидают в конце мая — начале июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным спасателей, в этот период в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай начинается активное таяние снега, что приводит к подъему уровня воды в реках. Основная опасность связана с возможным превышением критических отметок.

Чаще всего во время второй волны паводка в зоне риска оказывается барнаульский микрорайон Затон.

При этом в ведомстве подчеркивают, что заранее оценить масштаб возможных подтоплений пока невозможно, поскольку развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и других факторов.