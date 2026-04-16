Вторая волна паводка может накрыть Алтайский край в конце мая

Заранее оценить масштаб возможных подтоплений пока невозможно

16 апреля 2026, 14:42, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

В Алтайском крае вторую волну паводка ожидают в конце мая — начале июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным спасателей, в этот период в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай начинается активное таяние снега, что приводит к подъему уровня воды в реках. Основная опасность связана с возможным превышением критических отметок.

Чаще всего во время второй волны паводка в зоне риска оказывается барнаульский микрорайон Затон.

При этом в ведомстве подчеркивают, что заранее оценить масштаб возможных подтоплений пока невозможно, поскольку развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и других факторов.

Комментарии 3

Мимопроходящий

14:45:55 16-04-2026

В смысле может?? Обязательно накроет!! )))

Мусик

15:20:44 16-04-2026

Мимопроходящий (14:45:55 16-04-2026) В смысле может?? Обязательно накроет!! ))) ... если я таки уеду в Питер - то меня не накроет.

Мимонепроходящий

18:55:00 16-04-2026

Мусик (15:20:44 16-04-2026) если я таки уеду в Питер - то меня не накроет.... Про тебя в новости нет ни слова. В заголовке - "Алтайский край", он точно никуда не уедет.

