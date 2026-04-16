Вторая волна паводка может накрыть Алтайский край в конце мая
Заранее оценить масштаб возможных подтоплений пока невозможно
16 апреля 2026, 14:42, ИА Амител
В Алтайском крае вторую волну паводка ожидают в конце мая — начале июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным спасателей, в этот период в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай начинается активное таяние снега, что приводит к подъему уровня воды в реках. Основная опасность связана с возможным превышением критических отметок.
Чаще всего во время второй волны паводка в зоне риска оказывается барнаульский микрорайон Затон.
При этом в ведомстве подчеркивают, что заранее оценить масштаб возможных подтоплений пока невозможно, поскольку развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и других факторов.
14:45:55 16-04-2026
В смысле может?? Обязательно накроет!! )))
15:20:44 16-04-2026
Мимопроходящий (14:45:55 16-04-2026) В смысле может?? Обязательно накроет!! ))) ... если я таки уеду в Питер - то меня не накроет.
18:55:00 16-04-2026
Мусик (15:20:44 16-04-2026) если я таки уеду в Питер - то меня не накроет.... Про тебя в новости нет ни слова. В заголовке - "Алтайский край", он точно никуда не уедет.