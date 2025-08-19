Причиной магнитной нестабильности вновь станет корональная дыра на Солнце

19 августа 2025, 10:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Нашу планету вновь ожидает серьезная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, космическая непогода придет на Землю уже 19 августа.

О том, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 19 августа 2025 года? Да. Согласно прогнозу лаборатории, вероятность магнитной бури во вторник весьма велика – 65%. По данным ученых, причиной станет корональная дыра на Солнце. «Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь», – говорится в сообщении Отмечается, что это будет вторая буря такой мощности за месяц – первая наблюдалась 8-9 августа и тоже была вызвана корональной дырой.

2 Насколько мощной будет магнитная буря сегодня, 19 августа? На самом деле буря будет не очень мощной. По крайней мере, ученые не ожидают, что сила геоударов превысит 5 баллов. По классификации лаборатории это уровень G1 – "слабая магнитная буря".

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Основной период геомагнитной нестабильности придется на вторник, 19 августа. Но ученые допускают, что магнитная буря продолжит бушевать и в среду, 20 августа.