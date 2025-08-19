Вторая за месяц. Что за магнитная буря накроет Землю 19 августа и сколько она продлится
Причиной магнитной нестабильности вновь станет корональная дыра на Солнце
19 августа 2025, 10:20, ИА Амител
Нашу планету вновь ожидает серьезная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, космическая непогода придет на Землю уже 19 августа.
О том, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится, – в материале amic.ru.
Будет ли магнитная буря 19 августа 2025 года?
Да. Согласно прогнозу лаборатории, вероятность магнитной бури во вторник весьма велика – 65%. По данным ученых, причиной станет корональная дыра на Солнце.
«Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятность магнитных бурь», – говорится в сообщении. Отмечается, что это будет вторая буря такой мощности за месяц – первая наблюдалась 8-9 августа и тоже была вызвана корональной дырой.
Насколько мощной будет магнитная буря сегодня, 19 августа?
На самом деле буря будет не очень мощной. По крайней мере, ученые не ожидают, что сила геоударов превысит 5 баллов. По классификации лаборатории это уровень G1 – "слабая магнитная буря".
Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Основной период геомагнитной нестабильности придется на вторник, 19 августа. Но ученые допускают, что магнитная буря продолжит бушевать и в среду, 20 августа.
Как защитить себя от воздействия магнитной бури?
Если верить большинству медиков, то не нужно делать ничего особенного. Напомним, наука до сих пор не доказала воздействие магнитных бурь на организм человека, а потому врачи не считают нужным давать какие-то особенные рекомендации. Они ограничиваются общими советами: высыпаться, пить достаточно воды, соблюдать режим питания, побольше двигаться и бывать на свежем воздухе. А главное – не придавать слишком большого значения магнитным бурям и не провоцировать собственный стресс.
