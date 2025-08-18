Новая корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю в ближайшее время

Обстановка будет "крайне нестабильной"

18 августа 2025, 18:15, ИА Амител

Корональная дыра / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Новая корональная дыра (область с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, из-за нее 19 августа возникнет магнитная буря среднего уровня.

Ранее ученые заявляли, что на обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна. В такой ситуации вспышки должны были сократиться или полностью исчезнуть. Однако теперь же появилась новая корональная дыра, которая вызовет магнитные бури.

По оценке экспертов, 19 августа обстановка будет "крайне нестабильной". Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды.