В Госдуме рассказали, что Россия может первой напасть на страны Запада
По словам парламентариев, лучшая защита – это нападение
13 ноября 2025, 14:44, ИА Амител
Если возникнет явная опасность со стороны западных государств, Россия может напасть первой. Об этом заявил в интервью news.ru депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Самый эффективный способ обороны – это нападение. Если у нас появятся основания полагать, что западные страны действительно готовятся к нападению и убедят нас в этом, то им следует быть готовыми к ответу. Мы не станем дожидаться, пока удар будет нанесен по нам, чтобы мы понесли потери», – заявил Колесник.
Он отметил, что в подобной ситуации было бы "целесообразно первыми нанести удар" по врагу.
Ранее в Кремле выразили согласие с заявлением президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские государства готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве всегда осознавали существование подобной угрозы и заранее предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности страны.
14:47:11 13-11-2025
«Каждое сражение выигрывается до того, как оно состоится».
Сунь Цзы,
14:59:56 13-11-2025
Выигранный бой-не начатый бой.
16:06:10 13-11-2025
Так западные страны открыто об этом сказали уже.
16:09:57 13-11-2025
Гость (16:06:10 13-11-2025) Так западные страны открыто об этом сказали уже.... Вы своих дедулек из айзандкоманд вспомнили...
16:28:04 13-11-2025
Гость (14:59:56 13-11-2025) Выигранный бой-не начатый бой.... Доказано практикой?
18:23:12 13-11-2025
Гость (16:28:04 13-11-2025) Доказано практикой? ... Да, но у других ...
16:39:50 13-11-2025
Главное на провокации не вестись, это точно ни к чему хорошему не приведёт. Будет повод к жестоко у ответу. Еврондертальцы не будут церемониться, сразу по мирному населению будут бить, ведь им будет всё можно, и международные суды, которые судят за военные преступления находятся на их территории, и заседают там их судьи. Так что нужно будет тысячу раз всё обдумать, и не принимать необдуманые решения, как этого хочет толпа несогласных.
01:47:12 14-11-2025
Гость (16:39:50 13-11-2025) Главное на провокации не вестись, это точно ни к чему хороше...
До появления интернета, считалось, что человеческая глупость вызвана отсутствием доступа к информации. Теперь нам очевидно, что причина не в этом...
09:35:29 14-11-2025
почему депутаты не несут ответственности за свои слова?