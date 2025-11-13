По словам парламентариев, лучшая защита – это нападение

13 ноября 2025, 14:44, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Если возникнет явная опасность со стороны западных государств, Россия может напасть первой. Об этом заявил в интервью news.ru депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Самый эффективный способ обороны – это нападение. Если у нас появятся основания полагать, что западные страны действительно готовятся к нападению и убедят нас в этом, то им следует быть готовыми к ответу. Мы не станем дожидаться, пока удар будет нанесен по нам, чтобы мы понесли потери», – заявил Колесник.

Он отметил, что в подобной ситуации было бы "целесообразно первыми нанести удар" по врагу.

Ранее в Кремле выразили согласие с заявлением президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские государства готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве всегда осознавали существование подобной угрозы и заранее предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности страны.