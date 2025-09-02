Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем российской гвардии

Он пожелал бойцам крепости духа и профессиональных успехов в службе

02 сентября 2025, 08:55, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил бойцов российской гвардии с профессиональным праздником. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Как отметил градоначальник, быть всегда на страже Родины – это призвание, великая честь и огромная ответственность. Он поблагодарил весь личный состав гвардейских подразделений за нелегкий труд и образец высокой воинской доблести.

«Гвардейцы наших дней верны традициям, выработанным и закрепленным их героическими предшественниками. Отдельно благодарю бойцов, которые сейчас находятся на передовой, доблестно защищая суверенитет Отечества. Вы – наша гордость!» – отметил глава города.

Вячеслав Франк пожелал бойцам здоровья, сил, крепости духа и профессиональных успехов в службе.

День российской гвардии отмечают в России 2 сентября. Праздник учредили по указу президента РФ Владимира Путина от 22 декабря 2000 года "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием российской гвардии".