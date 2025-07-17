По предварительным данным, один человек погиб

17 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 17 июля беспилотники ВСУ атаковали три российских региона: Белгородскую, Воронежскую и Московскую области.

Как сообщает Shot, сначала около четырех взрывов услышали жители Ленинского района Воронежа. С их слов, из-за громких звуков "шатались стекла в оконных рамах". Также в небе были видны вспышки. Позже стало известно, что один из летательных аппаратов врезался в верхние этажи местной высотки. По предварительным данным, повреждены несколько квартир и фасад здания. Кроме того, обломки упали на автомобили, стоящие внизу.

Информации о пострадавших пока нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Также известно, что три беспилотника сбили на подлете к Москве. По информации Shot, взрывы были слышны в районе деревень Лыткино и Бакеево, в районе городского округа Солнечногорск и города Зеленограда. Жители села Алабушево сообщают о перебоях с электричеством.

Глава российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали Белгород. Как проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях, в результате налета погиб минимум один человек. Помимо этого, шестеро мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Как уточняет Mash, один из дронов упал на улицу Евгения Павловского, в результате чего вспыхнул пожар. Когда люди начали тушить возгорание, прогремел взрыв. Находившихся рядом местных жителей посекло осколками.