Налету БПЛА подверглись Курская и Тульская области

11 июля 2025, 07:58, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 11 июля атаке украинских беспилотников подверглись два региона России: Курская и Тульская области. Об этом сообщают Shot и Mash.

По данным Shot, жители Курской области услышали звуки пролета БПЛА и взрывы в районе Льгова, Рыльска, Железногорска, Обояни и Зорино, а также в Беловском районе. Кроме того, очевидцы проинформировали о работе ПВО в Курчатове и рядом с Курской АЭС.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Как пишет Mash, налету подверглась и Тульская область.

Со слов местных жителей, первые взрывы были слышны в поселках Брусянский и Барсуки, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы в 02:40. По информации Telegram-канала, всего в регионе прогремело более пяти взрывов. По предварительным данным, работают системы ПВО.

О пострадавших и разрушениях еще неизвестно.

Напомним, вечером 8 июля украинские войска с помощью беспилотников атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего мальчика, погибли. Еще шестеро получили ранения.