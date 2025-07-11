Взрывы и вспышки в небе. Беспилотники ВСУ атаковали два российских региона
Налету БПЛА подверглись Курская и Тульская области
11 июля 2025, 07:58, ИА Амител
В ночь на 11 июля атаке украинских беспилотников подверглись два региона России: Курская и Тульская области. Об этом сообщают Shot и Mash.
По данным Shot, жители Курской области услышали звуки пролета БПЛА и взрывы в районе Льгова, Рыльска, Железногорска, Обояни и Зорино, а также в Беловском районе. Кроме того, очевидцы проинформировали о работе ПВО в Курчатове и рядом с Курской АЭС.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Как пишет Mash, налету подверглась и Тульская область.
Со слов местных жителей, первые взрывы были слышны в поселках Брусянский и Барсуки, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы в 02:40. По информации Telegram-канала, всего в регионе прогремело более пяти взрывов. По предварительным данным, работают системы ПВО.
О пострадавших и разрушениях еще неизвестно.
Напомним, вечером 8 июля украинские войска с помощью беспилотников атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего мальчика, погибли. Еще шестеро получили ранения.
08:53:30 11-07-2025
Шел четвертый год, даже не скажу чего. Мы наступали по всем направлениям.
А где то полуголые девицы на яхтах толстосумов купались в шампанском и танцевали жигу-дрыгу.
11:31:04 11-07-2025
Гость (08:53:30 11-07-2025) Шел четвертый год, даже не скажу чего. Мы наступали по всем ... В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной