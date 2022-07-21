Кратковременные дожди и до +30. О погоде в Алтайском крае 22 июля

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 июля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. В конце дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с.