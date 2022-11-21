Метели и до -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 22 ноября

До -11 градусов ожидается местами в Алтайском крае 22 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом дневная температура составит от -1 до -6 градусов.

Местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. В конце дня небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.