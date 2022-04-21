Мокрый снег и штормовой ветер. О погоде в Алтайском крае 22 апреля

Похолодание ожидается в Алтайском крае днём 22 апреля. Региональный Гидрометцентр прогнозирует небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днём температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 12-17 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

В Барнауле термометры покажут от +3 до +5 градусов. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северо-западный, 12-17 м/с.