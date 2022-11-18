Морозы до -20. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?

17 ноября в Алтайском крае окончательно установился снежный покров. Но вместе с этим пришла и неустойчивая погода, рассказали amic.ru в региональном ЦГМС. Циклоны сменяют друг друга над территорией края, вызывая снегопады и усиление ветра. А в промежутках между ними погода относительно спокойная.

А о том, какая погода в Алтайском крае будет на выходных и в начале следующей недели, — в материале amic.ru.

Какая погода будет в пятницу, 18 ноября?

Днём 18 ноября Алтайский край всё ещё будет находиться под влиянием циклона. Поэтому в отдельных районах продолжатся снегопады. Температура воздуха днём составит -3...-8 градусов. Сохранятся и небольшие порывы ветра — местами до 12 м/с.

А вот в Барнауле погода будет спокойнее. Преимущественно без осадков. Термометры покажут -4...-6 градусов. А ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с.

Какая погода будет в субботу, 19 ноября?

В субботу Алтайский край будет находиться в промежутке между циклонами. Поэтому осадков и метелей в регионе не ожидается. Впрочем, затишье продлится недолго. Уже к концу дня в западных районах пойдёт снег, а ветер усилится.

При этом станет холоднее. Ночью температура воздуха опустится до -9...-14 градусов, а в северных и предгорных районах и вовсе до -20. В дневное время воздух прогреется до -2...-7 градусов. Но местами температура составит до -12 градусов.

В Барнауле ночью термометры покажут -10...-12 градусов. Днём же воздух прогреется до -4...-6 градусов. Осадков в краевой столице преимущественно не будет.

Какая погода будет в воскресенье, 20 ноября?

В воскресенье над Алтайским краем пройдёт мощный северный циклон. Из-за этого на большинстве территорий края синоптики прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, снег и метели. На дорогах могут образовываться снежные заносы.

Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10, а местами и до -15 градусов. Днём — от -2 до -7 градусов.

Снег с метелью ожидаются и в Барнауле. Ночью воздух охладится до -8...-10 градусов, а днём станет чуть теплее — от -4 до -6 градусов.

Какая погода будет в Алтайском крае на следующей неделе?

На следующей неделе, сообщили в ЦГМС, Алтайский край дальше будет жить в неустойчивом ритме погоды.

Следующий циклон придёт в регион уже во вторник, снова принеся с собой осадки и усиление ветра. При этом до 23 ноября сохранится очень холодная погода.

А вот к 25 ноября дневная температура воздуха немного повысится. Но в пятницу край вновь окажется во власти циклона, поэтому метелей и снегопадов не избежать.