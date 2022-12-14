Под -40 градусов. Ночью в Алтайском крае ожидаются сильные морозы

Ночь с 14 по 15 декабря в Алтайском крае будет «ледяной» — местами в регионе похолодает до -39 градусов. Как сообщает региональный ЦГМС, преимущественно в крае будет без осадков.

В целом в крае ожидается от -28 до -33 градусов. В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем температура составит от -20 до -25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь.

Отметим, что морозные ночи ждут жителей региона 16 декабря — температура местами опустится до -35 градусов. 17 декабря будет теплее — до -31 градуса. При этом днем будет теплеть — 16 декабря местами ожидается от -11 до -16 градусов, а 17 декабря — от -15 до -20.