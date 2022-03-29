Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 30 марта

Штормовое предупреждение объявлено на 30 марта в Алтайском крае. Как сообщает краевой Гидрометцентр, температура воздуха днём составит от +2 до +7 градусов, однако ожидается метель.

По прогнозам синоптиков, в районах края небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу — с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 17-22 м/с, местами порывы до 27 м/с.

В Барнауле — от +2 до +4 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 17-22 м/с.