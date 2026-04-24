В Барнауле с 25 апреля запустят дачные маршруты

Для обслуживания маршрутов выделено 18 автобусов

24 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле в субботу, 25 апреля, начнут работу сезонные автобусные маршруты для дачников. Для обслуживания маршрутов выделено 18 автобусов.

В период садоводческого сезона будут курсировать следующие маршруты: № 23, 111, 112, 113к, 114, 117э, 118/118э, 119/119ш, 124, 124к, 125 и 151. Расписание движения опубликовано на официальном сайте города.