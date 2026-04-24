В Барнауле с 25 апреля запустят дачные маршруты
Для обслуживания маршрутов выделено 18 автобусов
24 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
Пассажирский автобус / Фото: amic.ru
В Барнауле в субботу, 25 апреля, начнут работу сезонные автобусные маршруты для дачников. Для обслуживания маршрутов выделено 18 автобусов.
В период садоводческого сезона будут курсировать следующие маршруты: № 23, 111, 112, 113к, 114, 117э, 118/118э, 119/119ш, 124, 124к, 125 и 151. Расписание движения опубликовано на официальном сайте города.
13:09:29 24-04-2026
Нужно уже в начале апреля запускать дачные маршруты, чтобы датчники побольше выезжали на свои дачные участки, нарушали многочисленные законы, и там их штрафовать за разведение запрещенных растений, сжигание сухой травы и другие запрещенные деяния.
13:39:47 24-04-2026
Гость (13:09:29 24-04-2026) Нужно уже в начале апреля запускать дачные маршруты, чтобы д... а вы подстрекатель))
14:02:30 24-04-2026
Гость (13:39:47 24-04-2026) а вы подстрекатель))... он молодец, о буджете заботится.
его надо наполнить и перераспределить.