Высокая пожароопасность. О погоде в Алтайском крае 5 мая

От +16 до +21 градуса ожидается днём в Алтайском крае 5 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается от +17 до +19 градусов. Также без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Напомним, в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за жаркой и ветреной погоды. Так, на большей части Алтайского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность (5 класс).