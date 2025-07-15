Wi-Fi и видеонаблюдение в каждой школе: как цифровизация меняет образование на Алтае

Начиная с 2025 года к современной ИТ-инфраструктуре в Алтайском крае начали подключать не только школы, но и колледжи

15 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Второй корпус лицея № 52 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До конца 2025 года системы видеонаблюдения и беспроводной широкополосный интернет (Wi-Fi) появится еще в 148 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края. И теперь речь идет не только о школах, но и о колледжах. Как современная ИТ-инфраструктура влияет на обучение и обеспечение безопасности учебных заведений, amic.ru рассказал министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

Цифровая трансформация образовательных учреждений Алтайского края

Техническое перевооружение общеобразовательных учреждений Алтайского края стартовало еще в 2021 году. Тогда по инициативе губернатора Виктора Томенко регион вошел в число 16 субъектов, которые первыми в России начали работу по созданию современной ИТ-инфраструктуры в школах. За два года в 1026 из них благодаря национальной программе "Цифровая экономика РФ" появился доступ к беспроводному широкополосному интернету.

Как отметил Евгений Зрюмов, современная ИТ-инфраструктура создает комфортную и безопасную образовательную среду, обеспечивая онлайн-доступ к информационным системам и сервисам. Это значительно повышает качество и эффективность обучения. При этом внедрение таких технологий как в городских, так и в сельских школах создает равные возможности для всех учащихся и их успешной адаптации к цифровому миру.

"На наше министерство была возложена задача формирования Wi-Fi-сетей в школах. Конечно, скачать или посмотреть развлекательный контент у ребят не получится. Речь идет о доступе детей в интернет только к безопасным образовательным ресурсам, которые прошли проверку Министерства просвещения РФ и могут повышать качество знаний. Доступ к Wi-Fi-сетям образовательных организаций осуществляется после авторизации пользователя через "Госуслуги". Эти цифровые сервисы педагоги смогут использовать в образовательном процессе прямо в классе", – говорит Евгений Зрюмов.

Кроме того, в школах установили современные системы видеонаблюдения. Их внедрение позитивно сказалось на обеспечении высокого уровня безопасности учебных заведений. Камеры работают на основных входных группах. Это позволяет сотрудникам охраны в режиме онлайн контролировать обстановку в учреждении. Записанная информация хранится на карте памяти видеорегистратора 31 день для последующего использования в случае необходимости.

"Создание современной ИТ-инфраструктуры – это не просто шаг в будущее, это необходимость, отвечающая вызовам времени. Быстрый интернет и видеонаблюдение – это не только улучшение условий для обучения, но и важный шаг к обеспечению безопасности учебных заведений. Внедрение этих технологий открывает новые возможности для школьников и преподавателей, делает процесс обучения более доступным и качественным", – отмечает министр.

Модернизация не только школ, но и колледжей

Всего за 2021–2022 годы в школах Алтайского края были созданы тысячи точек Wi-Fi-подключения, установлены сотни коммутаторов и видеокамер. И останавливаться на достигнутом региональное правительство не намерено. Так, в 2025 году Алтайский край планирует оснастить современными ИТ-технологиями еще 148 учебных заведений. В их число вошли оставшиеся школы, которые не успели охватить в первый этап реализации программы, а также четыре десятка колледжей. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ноутбук / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На эти цели из федерального бюджета региону выделили почти 130 миллионов рублей. Вкладывается в это направление и правительство Алтайского края: регион направит почти 1,3 миллиона рублей.

"На части объектов уже выполнены работы по паспортизации зданий, которые необходимы для прокладывания инженерной инфраструктуры. Там подрядные организации сейчас ведут работу по монтажу сетей. До конца года мы этот этап закончим. А в 2026–2027 годах будем работать над оснащением колледжей. Все они получат современную ИТ-инфраструктуру", – рассказывает Евгений Зрюмов.

Также министр отметил, что одновременно будет реализовываться программа по оснащению учителей планшетами с защищенным российским ПО. Их будут поставлять в школы тоже в рамках национального проекта.