WP: Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление

По мнению американского лидера, в обороне Киев ничего не добьется

18 июля 2025, 21:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника из украинского правительства.

"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление", – рассказал источник.

Трамп также спросил у Зеленского, может ли Киев бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия".