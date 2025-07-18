WP: Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление
По мнению американского лидера, в обороне Киев ничего не добьется
18 июля 2025, 21:25, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного чиновника из украинского правительства.
"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление", – рассказал источник.
Трамп также спросил у Зеленского, может ли Киев бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия".
21:45:48 18-07-2025
Оружие прежде уж дал бы, так дал...
И только потом наступать принуждал!
08:33:32 19-07-2025
До куда наступать ? Сказал ?