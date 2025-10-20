"Я сейчас воткну кому-нибудь". Многодетный отец в Ревде хотел убить жену на глазах у семьи

Поводом для ссоры стала ревность мужчины к бывшему мужу

20 октября 2025, 10:30, ИА Амител

В Свердловской области прокуратура начала проверку после того, как в Сеть попало видео, где житель Ревды угрожает жене ножом на глазах у детей. Инцидент произошел в многодетной семье, где воспитываются семеро детей, – четверо от первого брака женщины и трое общих. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам соседей, семья давно живет в напряженной обстановке. Люди рассказывают, что супруги регулярно устраивают шумные застолья, скандалы и ссоры, а средства к существованию получают в основном из детских пособий. В случае нужды, утверждают жители дома, пара сдает вещи в ломбард.

Очередная вспышка конфликта закончилась тем, что женщина отправила знакомым видео, на котором Игорь размахивает ножом и кричит на супругу при детях. Поводом, по предварительным данным, стала ревность мужчины к бывшему мужу Светланы.

Через некоторое время пара помирилась и потребовала удалить запись, однако ролик уже распространился по городу. В ходе мониторинга его обнаружили сотрудники прокуратуры. Сейчас ведомство проверяет обстоятельства инцидента и условия, в которых проживают дети.