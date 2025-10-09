В Уфе 34-летний отец выбросил из окна трехлетнюю дочь, пока ее мать была в санатории
Девочка выжила и в тяжелом состоянии госпитализирована
09 октября 2025, 14:28, ИА Амител
В Уфе мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. Инцидент произошел в доме на улице Ульяновых, сообщили в прокуратуре Башкирии.
По предварительным данным, 34-летний отец сначала начал выбрасывать вещи из квартиры, после чего сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.
В момент происшествия мать ребенка и ее старший сын находились в санатории в другом регионе. На месте происшествия работали оперативные службы.
Мужчина задержан, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
14:32:37 09-10-2025
от кого только не рожают... женщины, миленькие, ну когда вы думать-то начнете при выборе мужчины?
15:18:10 09-10-2025
Гость (14:32:37 09-10-2025) от кого только не рожают... женщины, миленькие, ну когда вы ...
ну куда без вас,экспертов
один дом с детьми пожег-виновата баба,довела.
другой объелся грибов-опять женщины виноваты,не от тех родили
что с вами не так,"мужчины"?
17:08:46 09-10-2025
Гость (15:18:10 09-10-2025) ну куда без вас,экспертоводин дом с детьми пожег... по мнению Государства семья, где есть психически больной, НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ, так что не нужно тут выступать с наездами
20:39:46 09-10-2025
Гость (15:18:10 09-10-2025) ну куда без вас,экспертоводин дом с детьми пожег... речь же не о всех женщинах, не обижайтесь и не принимайте на свой счет (как и не все мужики-козлы, есть настоящие мужчины), НО, вы же знаете, что есть такое явление, как "скудоумная самка", которая ради мужицких штанов в доме готова на все, в том числе и на жертвы в виде собственных детей, рожают, что бы удержать мужика: "вон у людки мужик есть, а я чем хуже", "плохонький да свой - под себя не ссытся, уже сгодится" и можно много продолжать, даже закрывают глаза на то, что сожитель насилует ее детей и товарищ выше правильный вопрос задает - когда головой, а не междуножьем думать то эти особи начнут? Мужик не создает жизнь теряя здоровье и молодость, не носит под сердцем и не страдает в муках (мы температуру 37.2 вынести не в силах) и поэтому никогда не поймет ее ценность, эта привилегия и во власти женщин и поэтому если решила стать матерью - проверь и подумай тысячу раз, оно тебе вообще надо и самое главное - достойного ли партнера ты выбрала для самой сложной в мире задачи? а не подбирать всякую падаль...
11:06:38 10-10-2025
Гость (14:32:37 09-10-2025) от кого только не рожают... женщины, миленькие, ну когда вы ... Именно только от таких и рожают.
15:41:36 09-10-2025
Я бы низачто не оставила3х летнего ребенка с отцом надолго , даже если бы жила с ним. Ненадежные товарищи
17:07:59 09-10-2025
Гость (15:41:36 09-10-2025) Я бы низачто не оставила3х летнего ребенка с отцом надолго ... зачем вы за такого замуж вышли, вы о чем вообще?!
17:28:27 09-10-2025
Гость (15:41:36 09-10-2025) Я бы низачто не оставила3х летнего ребенка с отцом надолго ...
Странная логика. Зачем заводить детей от тех, кому их нельзя доверить?