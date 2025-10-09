В Уфе 34-летний отец выбросил из окна трехлетнюю дочь, пока ее мать была в санатории

Девочка выжила и в тяжелом состоянии госпитализирована

09 октября 2025, ИА Амител

В Уфе мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. Инцидент произошел в доме на улице Ульяновых, сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предварительным данным, 34-летний отец сначала начал выбрасывать вещи из квартиры, после чего сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.

В момент происшествия мать ребенка и ее старший сын находились в санатории в другом регионе. На месте происшествия работали оперативные службы.

Мужчина задержан, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.