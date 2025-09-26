Умер режиссер Тигран Кеосаян. Вспомним, какими фильмами он запомнился

Его последним крупным проектом стала политическая программа "Международная пилорама"

26 сентября 2025, 23:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Известный российский режиссер Тигран Кеосаян скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В начале января 2025 года стало известно, что он пережил клиническую смерть и до конца жизни находился в коме.

Тогда конкретный диагноз мужа, ставший причиной комы, Маргарита Симоньян не назвала. Но объяснила, что у ее мужа "давным-давно очень больное сердце".

По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в реанимацию еще в 2024 году – 27 декабря. Издание отмечало, что у режиссера к тому моменту уже было два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.

В коме режиссер находился девять месяцев. За это время серьезно подкосилось здоровье и его жены – журналистки Маргариты Симоньян. В сентябре она сообщила, что врачи нашли у нее "страшное и тяжелое" заболевание. Чуть позже она рассказала, что перенесла операцию, при этом не уточнила, что именно за диагноз ей поставили. Лишь несколько дней назад она заявила, что проходит лечение от рака. Впереди у журналистки курсы химиотерапии.

Тигран Кеосаян – российский режиссер и продюсер. Родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец – знаменитый режиссер Эдмонд Кеосаян, который снял "Неуловимых мстителей". Сразу после школы Тигран Кеосаян начал работать на студии "Мосфильм". Позднее окончил ВГИК.

Наиболее успешными фильмами режиссера стали "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).

Также вел несколько популярных передач на телевидении. Его последним крупным проектом стала политическая программа "Международная пилорама", которая в течение нескольких лет выходила на НТВ.