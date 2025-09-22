Маргарита Симоньян сообщила о лечении от рака

Она отметила, что предпочитает говорить правду о своем состоянии

22 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале "Россия 1"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично сообщила о борьбе с онкологическим заболеванием. В своем Telegram-канале она рассказала, что проходит курс лечения и в ближайшее время появится в парике.

Симоньян отметила, что предпочитает говорить правду о своем состоянии, несмотря на тяжелые обстоятельства.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – написала главред RT.

Напомним, что ранее она сообщала о сложной операции, которую успешно перенесла в начале сентября. После выписки из больницы ей предстоит продолжить лечение.

Ситуация усугубляется тем, что супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, все еще находится в коме.