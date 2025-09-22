Маргарита Симоньян сообщила о лечении от рака
Она отметила, что предпочитает говорить правду о своем состоянии
22 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично сообщила о борьбе с онкологическим заболеванием. В своем Telegram-канале она рассказала, что проходит курс лечения и в ближайшее время появится в парике.
Симоньян отметила, что предпочитает говорить правду о своем состоянии, несмотря на тяжелые обстоятельства.
«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – написала главред RT.
Напомним, что ранее она сообщала о сложной операции, которую успешно перенесла в начале сентября. После выписки из больницы ей предстоит продолжить лечение.
Ситуация усугубляется тем, что супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, все еще находится в коме.
18:44:48 22-09-2025
Не ужели правда есть бог и какая-то вселенская справедливость
19:18:46 22-09-2025
так она сразу же и сказала, что операция НА ГРУДИ - тое железу вырезали, рак сталобыть. Странные СМИ
20:50:36 22-09-2025
Сил Маргарите и божьей милости.
09:27:07 23-09-2025
Сибиряк. (20:50:36 22-09-2025) Сил Маргарите и божьей милости....
Вот пусть бы и лечилась молитвами, а не операцией и химиотерапией. Если на то есть воля божья, то пошлет ей и так выздоровление
22:09:58 22-09-2025
Держись, Маргарита.
09:54:45 23-09-2025
Народ!! Почему мы такой злой?Ведь человек сильно болен. Муж болен. Есть не очень взрослые дети, о которых ,конечно, у Маргариты болит душа. С политической точки зрения я во многом с ней не согласен, особенно при оценке деятельности Сталина, но она в принципе, обыкновенный человек, обыкновенная женщина с присущими всем людям положительными и отрицательными чертами характера.По-хорошему, за неё помолиться надо, хотя бы ради её детей. А у нас одни насмешки. Как-то не по-человечески. Куда мы растеряли свое доброе отношение к людям после 1991 года. ВСё-таки раньше , до годов дикого капитализма, мы были добрее.
09:59:42 23-09-2025
Горожанин. (09:54:45 23-09-2025) Народ!! Почему мы такой злой?Ведь человек сильно болен. Муж ... А кто предлагал ядерку над Сибирью жахнуть? Если бы это случилось - раком бы заболели все.
Вобщем если одна плюнет в народ - народ утрётся. А если народ плюнет в одну - результат вы видите.
10:04:25 23-09-2025
Гость (09:59:42 23-09-2025) А кто предлагал ядерку над Сибирью жахнуть? Если бы это случ... МВД не нашло нарушений в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявившей ранее, что «от термоядерного взрыва над Сибирью ничего не будет на Земле». Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (признан иностранным агентом), помощник которого отправил жалобу в МВД.
10:25:25 23-09-2025
Musik (10:04:25 23-09-2025) МВД не нашло нарушений в словах .. «от термоядерного взрыва над Сибирью ничего не будет на Земле» ... А если заменить слова "над Сибирью" на столицу нашей Родины - нарушения сразу найдутся? ))))))
10:11:19 23-09-2025
Горожанин. (09:54:45 23-09-2025) Народ!! Почему мы такой злой?Ведь человек сильно болен. Муж ...
Она не обыкновенный человек, а медийное лицо, которое вещает свое мнение на аудиторию. и это мнение, мягко скажем, очень сильно влияет на людей. Меня резко отвернуло от нее во время пандемии. а сколько людей повелось на это агрессивное мнение? может и болезнь не из ниоткуда взялась? статистика-то неутешительная... увы.. . пусть поправляется!
10:10:12 23-09-2025
По Тиграну понятно.
Спасли Наговицыну?