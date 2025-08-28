Юбилейный слет риелторов Алтая пройдет в формате соревнований по гребле

Организаторы приглашают партнеров и коллег к участию

28 августа 2025

Соревнования по гребле / Фото: Екатерина Быкова / amic.ru

Соревнования по гребле очень популярны в Барнауле. Настолько, что в таком формате в этом году пройдет знаковое событие для всего делового сообщества региона – десятый, юбилейный Слет риелторов Барнаула и Алтая. В пятницу, 29 августа 2025 года, представители динамичной отрасли и их партнеры сразятся в скорости и командном духе.

Несмотря на то, что событие состоится уже завтра, у коллег и друзей еще есть возможность присоединиться к участию – организаторы предусмотрели гибкие условия регистрации. А также и впечатляющие призы: розыгрыш трех современных сапбордов, которые достанутся самым активным и удачливым.

В соревнованиях примут участие не только риелторы, но и ключевые партнеры отрасли: представители банковского сектора, девелоперских компаний и страховых организаций. Это делает предстоящие баталии особенно зрелищными и динамичными. Для тех, кто не планирует выходить на воду, организаторы приготовили комфортные зоны для болельщиков – можно прийти всей семьей и поддержать любимую команду.

Традиция ежегодного проведения слета, которая неизменно поддерживается вопреки рыночным колебаниям и экономической турбулентности, демонстрирует зрелость и устойчивость профессионального сообщества. Участие в мероприятии – это не только возможность качественно отдохнуть, но и шанс завязать партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и общих ценностях.

«Мы делаем ставку на работу вдолгую, и именно такие форматы коммуникации позволяют выстраивать по-настоящему прочные деловые связи», – подчеркнули в Союзе.

Помимо соревновательной программы, гостей ждут разнообразные развлечения, вкуснейший обед, приготовленный в казане, и угощение для всей семьи – горячая кукуруза. Мероприятие носит открытый характер – организаторы предусмотрели активности для детей и взрослых.

Союз риелторов Барнаула и Алтая приглашает коллег, партнеров и всех заинтересованных лиц стать свидетелями и участниками яркого отраслевого праздника, который задает новые стандарты делового общения и подтверждает статус региона как одного из самых динамичных на карте страны. Зарегистрироваться для участия можно до последнего момента – детали уточняйте на сайте Союза.

