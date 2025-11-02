Этапы фестиваля пройдут с 14 по 16 ноября в Чувашии и с 5 по 9 января – в Казани

02 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Юные журналисты Алтайского края приглашаются на фестиваль "Волжские встречи" / Фото: volgameet.nethouse.ru

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" в 35-й раз собрал 270 участников из 37 творческих коллективов со всей России. Мероприятие прошло на базе международного детского центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области.

Алтайский край был достойно представлен на фестивале. Работы Детской студии анимации "Желтый пеликан", Студии графики и анимации Центра прототипирования АГИК и Медиацентра "Говорит 133-я" из Барнаула получили высокую оценку профессионального жюри и победили в престижных номинациях.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы от ведущих специалистов медиаиндустрии, включая представителей ГИТР, МПГУ, телеканалов "Моя планета" и "Живая планета". Участники изучали современные медиатренды, основы авторского права, создание патриотического контента и применение искусственного интеллекта в журналистике.

Организаторы приглашают юных журналистов, кинематографистов, фотографов и мультипликаторов Алтайского края на следующие этапы фестиваля, которые пройдут:

с 14 по 16 ноября – в Чувашии (лагерь "Алый парус");

с 5 по 9 января – в Казани.

Фестиваль традиционно становится площадкой для профессионального роста, обмена опытом и установления творческих связей между молодыми медийщиками со всей России.