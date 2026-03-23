За кормление голубей у жилых домов барнаульцам грозит штраф до пяти тысяч рублей

Оставленный корм может быть расценен как несанкционированное размещение отходов

23 марта 2026, 08:47, ИА Амител

Голубь ест батон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина предупредила, что регулярное кормление голубей во дворах может обернуться штрафами. Об этом пишет "ФедералПресс".

По ее словам, оставленный корм может быть расценен как несанкционированное размещение отходов. В таком случае ответственность наступает по статье 8.2 КоАП РФ: для граждан штраф составляет до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч.

Эксперт отметила, что подобная практика нарушает санитарные нормы. Остатки еды загрязняют территорию, привлекают грызунов, а также способствуют порче фасадов зданий, лавочек, детских площадок и автомобилей.

Кроме того, региональные и муниципальные власти могут вводить дополнительные ограничения в правилах благоустройства. В случае систематических нарушений юрист рекомендует обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.

Если же из-за кормления птиц был причинен ущерб имуществу, ответственность может наступить уже по нормам местного законодательства.

