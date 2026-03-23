За кормление голубей у жилых домов барнаульцам грозит штраф до пяти тысяч рублей
Оставленный корм может быть расценен как несанкционированное размещение отходов
23 марта 2026, 08:47, ИА Амител
Член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина предупредила, что регулярное кормление голубей во дворах может обернуться штрафами. Об этом пишет "ФедералПресс".
По ее словам, оставленный корм может быть расценен как несанкционированное размещение отходов. В таком случае ответственность наступает по статье 8.2 КоАП РФ: для граждан штраф составляет до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч.
Эксперт отметила, что подобная практика нарушает санитарные нормы. Остатки еды загрязняют территорию, привлекают грызунов, а также способствуют порче фасадов зданий, лавочек, детских площадок и автомобилей.
Кроме того, региональные и муниципальные власти могут вводить дополнительные ограничения в правилах благоустройства. В случае систематических нарушений юрист рекомендует обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.
Если же из-за кормления птиц был причинен ущерб имуществу, ответственность может наступить уже по нормам местного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в конце декабря 2025 и начале января 2026 года местные жители спасли двух редких сов — уральских неясытей, занесенных в Красную книгу.
08:48:57 23-03-2026
и кто будет этим заниматься?
08:49:18 23-03-2026
И правильно. Кормить этих летающих и гадящих крыс...
09:39:47 23-03-2026
Птицам, на ваше разрешение где им летать, глубоко нас...
Птицам, на ваше разрешение где им летать, глубоко нас...
09:43:33 23-03-2026
Голуби - реально- летающие крысы
09:11:55 23-03-2026
надо создать "обходчиков дворов".
Будут ходить и проверять где голуби тусуются.
Каждый день записывать в блокнотик
На каждого обходчика по кварталу в день
Отчеты еженедельные.
Зп 140 000 в месяц
оплата из городского бюджета
09:43:45 23-03-2026
Нужно сделать перепись голубей, закрепить их проживание, организовать места их кормления и WC, обложить их налогом.
Нужно сделать перепись голубей, закрепить их проживание, организовать места их кормления и WC, обложить их налогом.
09:33:31 23-03-2026
Надо бы объявления КРУПНЫМИ БУКВАМИ написать, например, около ТЦ РОссия.Бабули одни или с внуками, молодые мамы и папы с детьми любят кормить голубей.Конечно, детям интересно, но площадь в центре города буквально загажена голубиными отходами.
09:34:02 23-03-2026
На Сиреневой, где кабинеты поликлиники - сквер, пройти нельзя божьи птицы - обделают.
09:47:55 23-03-2026
также штраф за подкормку бродячих собак.
или, как вариант-нехай себе домой забирают.
голодные не плодятся.
09:48:54 23-03-2026
Предлагаю штраф за кормления собак около домов
09:57:07 23-03-2026
Запретить кормить голубей, собак, клещей, комаров !!!
Кто не будет слушаться штраф !!!
10:18:25 23-03-2026
Летающие крысы...
10:46:41 23-03-2026
Все мы в этом мире только гости!
10:50:21 23-03-2026
У нас соседка превратила многоквартирный дом в голубятню и все соседи молчат, с других домов люди тоже приходят вываливают остатки еды, там к дому подойти страшно армия голубей сидит на крыше и ждёт корм, достается не всем их слишком много, я там не живу больше, а остальные как всегда живут по принципу моя хата с краю, вот такая у нас Россия живут одни терпилы, в том доме терпят голубятню, в новом доме терпят алкаша дебошира.
11:38:43 23-03-2026
Чипировать голубей нужно, чтобы порядок был.
11:48:55 23-03-2026
Димитрова д.67 - пенсионерка кормит голубей каждый день
13:34:07 23-03-2026
Стукачей на России на сто лет хватит. Проблема-то не в голубях. Вам уже скоро дышать запретят бесплатно.
20:53:24 23-03-2026
своему участковому и скажете, когда примут соотв. закон
15:28:10 23-03-2026
Что так мягко, только штраф? Расстреливать надо за такое! С кофискацией. В пользу голодающих депутатов...
16:22:49 23-03-2026
окей, бабушки, у подъезхда щелкающие семечки, считаются кормильцами?
Куда обрращаться? Запретить бабок? !
17:08:25 23-03-2026
Огромные штрафы поддерживаем!