В каждом регионе будет свой перечень запрещенных видов сорняков

26 февраля 2026, 15:16, ИА Амител

С 1 марта 2026 года в силу вступают поправки в Земельный кодекс, которые расширяют обязанности по борьбе с опасными инвазивными растениями — теперь они коснутся не только владельцев сельхозземель, но и дачников. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, основатель бизнес‑сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Эксперт пояснил, что под опасными инвазивными понимаются жизнеспособные растения, которые распространяются вне естественного ареала и создают угрозу окружающей среде или здоровью людей.

«Перечни таких растений устанавливают субъекты Российской Федерации, поэтому список зависит от региона», — уточнил Русяев.

Это значит, что в каждом регионе будет свой перечень запрещенных видов — и речь идет не только о широко известном борщевике Сосновского.

За несоблюдение требований предусмотрены серьезные санкции: для граждан штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для бизнеса сумма может достигать 700 тысяч рублей.

Кроме того, в отдельных случаях земли могут изъять из категории сельхозназначения. При этом, как подчеркнул юрист, к обычным дачным участкам такие меры пока не применяются.