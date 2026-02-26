Дачники рискуют заплатить штраф до 700 тысяч рублей за опасные растения с 1 марта
В каждом регионе будет свой перечень запрещенных видов сорняков
26 февраля 2026, 15:16, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в силу вступают поправки в Земельный кодекс, которые расширяют обязанности по борьбе с опасными инвазивными растениями — теперь они коснутся не только владельцев сельхозземель, но и дачников. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, основатель бизнес‑сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Эксперт пояснил, что под опасными инвазивными понимаются жизнеспособные растения, которые распространяются вне естественного ареала и создают угрозу окружающей среде или здоровью людей.
«Перечни таких растений устанавливают субъекты Российской Федерации, поэтому список зависит от региона», — уточнил Русяев.
Это значит, что в каждом регионе будет свой перечень запрещенных видов — и речь идет не только о широко известном борщевике Сосновского.
За несоблюдение требований предусмотрены серьезные санкции: для граждан штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для бизнеса сумма может достигать 700 тысяч рублей.
Кроме того, в отдельных случаях земли могут изъять из категории сельхозназначения. При этом, как подчеркнул юрист, к обычным дачным участкам такие меры пока не применяются.
15:26:12 26-02-2026
Может кто-то объяснить? Вот растёт у меня на участке конопля и я вроде как должен её уничтожить. Но как только я её скашиваю и кладу в тележку это уже транспортировка марихуаны в крупном объеме, по уголовному кодексу.
Как быть в данной ситуации чтобы не нарушить закон?
15:47:31 26-02-2026
Гость (15:26:12 26-02-2026) Может кто-то объяснить? Вот растёт у меня на участке конопля... Продавайте на корню.
16:05:08 26-02-2026
Гость (15:47:31 26-02-2026) Продавайте на корню.... Так тоже нельзя, тут помимо культивации ещё и сбыт
15:47:54 26-02-2026
Гость (15:26:12 26-02-2026) Как быть в данной ситуации ... кури сразу с грядки))
16:06:30 26-02-2026
Гость (15:47:54 26-02-2026) кури сразу с грядки))... Всё равно две статьи получается
16:50:51 26-02-2026
Гость (15:26:12 26-02-2026) Может кто-то объяснить? Вот растёт у меня на участке конопля... только пойти и чистосердечно признаться - сотрудничество смягчает
15:29:05 26-02-2026
5 лет боролся с "борщевиком", а это оказывается дикий пастернак, который тоже дает ожоги.
18:08:58 26-02-2026
Гость (15:29:05 26-02-2026) 5 лет боролся с "борщевиком", а это оказывается дикий пастер... аналогично. мне даже не верили, что это от него у меня ожоги! мол, быть не может, всего лишь пастернак. а вот и нет, не сразу, но через пару дней волдыри появляются.