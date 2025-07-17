Большие перспективы. Завод "Энерготех" присоединился к проекту "Производительность труда"

В ближайшие полгода здесь перейдут на бережливые технологии

17 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Завод "Энерготех" / Фото: ackr22.ru

Завод "Энерготех" приступил к реализации федерального проекта "Производительность труда" (входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"). По этому поводу на предприятии прошло стартовое совещание, где определили основные этапы внедрения бережливых технологий и оптимизации рабочих процессов. Все это необходимо для повышения конкурентоспособности компании.

Что даст компании участие в проекте?

"Энерготех" выпускает оборудование для лесной отрасли, включая лесопильные линии, ленточные пилорамы, заточные станки и другие изделия под брендом "Триумф". Участие в проекте под руководством специалистов Регионального центра компетенций по производительности труда Алтайского края станет важным этапом для долгосрочного развития предприятия. Проект, рассчитанный на шесть месяцев, включает оптимизацию выбранных производственных процессов и доступ к информационной платформе "производительность.рф", где размещены обучающие материалы и успешные практики из различных отраслей.

"Участие в проекте откроет новые возможности для роста: мы сможем производить больше технологичной и качественной продукции, используя те же ресурсы. Сокращение затрат также повысит заработную плату работников и общее благосостояние компании", – отметил директор завода Константин Павлов.

Какие еще предприятия переходят на бережливые технологии?

К федеральному проекту уже присоединились санаторий "Алтай-West" ("Алтай-Вест"), один из ведущих производителей железобетонных изделий "Управление ЖБИ-100", предприятие "Машзавод ЭТС", ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова и другие.

Как принять участие в проекте?

Стать участником федерального проекта "Производительность труда" могут компании, которые:

работают в базовых несырьевых отраслях экономики;

имеют годовую выручку от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей).

Заявку можно подать на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Добавим, что проект реализуют при поддержке АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", который обеспечивает методологическую помощь и экспертное сопровождение на всех этапах.