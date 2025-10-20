Зеленский заявил о приближении к завершению конфликта
Он выразил уверенность, что за последние дни в урегулировании был достигнут большой прогресс
20 октября 2025, 16:00, ИА Амител
Владимир Зеленский заявил о приближении к потенциальному завершению украинского конфликта. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на его слова.
«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», – утверждает он.
В пятницу состоялась встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Как передавало агентство Reuters, Дональд Трамп, возглавляющий Белый дом, допустил, что Украину ждет разруха и вымерзание, если не будет достигнуто соглашение. Кроме того, Стив Уиткофф, специальный посланник президента, особо настойчиво требовал от Киева компромисса в виде "обмена" территориями с Москвой.
По информации Axios, беседа проходила в напряженной обстановке, а американский лидер занял жесткую позицию. Один из информированных источников сообщил о "неудачном" характере встречи. В связи с этим Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию за пределами Белого дома.
16:10:48 20-10-2025
«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится» у Трампа научился точно выражать свои мысли))) Клоун.
16:21:08 20-10-2025
Клоун Зеленский прямо-таки вошел в историю, как же - воевал с самой Россией. Позорище украинского народа. Украинцы, россияне и белорусы будут всегда вместе и без таких предателей - клоунов.
20:20:54 20-10-2025
гость (16:21:08 20-10-2025) Клоун Зеленский прямо-таки вошел в историю, как же - воевал ... Не будут вместе и это к сожалению на долго
18:13:27 20-10-2025
Цели сво будут?