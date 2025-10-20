НОВОСТИПолитика

Зеленский заявил о приближении к завершению конфликта

Он выразил уверенность, что за последние дни в урегулировании был достигнут большой прогресс

20 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Владимир Зеленский заявил о приближении к потенциальному завершению украинского конфликта. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на его слова.

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», – утверждает он.

В пятницу состоялась встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Как передавало агентство Reuters, Дональд Трамп, возглавляющий Белый дом, допустил, что Украину ждет разруха и вымерзание, если не будет достигнуто соглашение. Кроме того, Стив Уиткофф, специальный посланник президента, особо настойчиво требовал от Киева компромисса в виде "обмена" территориями с Москвой.

По информации Axios, беседа проходила в напряженной обстановке, а американский лидер занял жесткую позицию. Один из информированных источников сообщил о "неудачном" характере встречи. В связи с этим Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию за пределами Белого дома.

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским вспылил и сбросил со стола карты боевых действий

Как уточняют источники, глава Белого дома "постоянно ругался" на украинского лидера
Комментарии 4

Avatar Picture
ППШариков

16:10:48 20-10-2025

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится» у Трампа научился точно выражать свои мысли))) Клоун.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:21:08 20-10-2025

Клоун Зеленский прямо-таки вошел в историю, как же - воевал с самой Россией. Позорище украинского народа. Украинцы, россияне и белорусы будут всегда вместе и без таких предателей - клоунов.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:54 20-10-2025

гость (16:21:08 20-10-2025) Клоун Зеленский прямо-таки вошел в историю, как же - воевал ... Не будут вместе и это к сожалению на долго

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:13:27 20-10-2025

Цели сво будут?

  -7 Нравится
Ответить
