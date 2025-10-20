СМИ: Трамп на встрече с Зеленским вспылил и сбросил со стола карты боевых действий
Как уточняют источники, глава Белого дома "постоянно ругался" на украинского лидера
20 октября 2025, 08:20, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп постоянно ругался с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме, которая прошла 17 октября. В один момент американский лидер сбросил со стола все карты боевых действий на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
«Встреча президента США и <...>(Зеленского. – Прим. ред.) то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», – сказано в публикации.
Как отмечает издание, на встрече Трамп приводил тезисы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во время их телефонного разговора 16 октября.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в ходе "прямой и честной" беседы Трамп дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, "по крайней мере сейчас". До переговоров с украинским лидером он объявлял, что "почти принял" решение по поставкам оружия.
При этом Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб российско-американским отношениям. Он отмечал, что использование дальнобойного оружия без прямого участия американских военных невозможно.
09:29:17 20-10-2025
Шоу.
09:33:45 20-10-2025
По-ходу бензин и доллары опять подорожают
09:38:33 20-10-2025
Не было такого.
09:50:33 20-10-2025
правильно. Тычет ему в лицо нелегитимный бумажонками с воплями о огромных победах украинских и липовыми линиями фронтов и орет - На Москву! на Москву!. Вот и получил
12:11:47 20-10-2025
Financial Times ---- может фейк? А может и реально психанул, заставить то не может, Европа со своей америкианской либераьной крышой походу покруче Трампа