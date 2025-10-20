СМИ: Трамп на встрече с Зеленским вспылил и сбросил со стола карты боевых действий

Как уточняют источники, глава Белого дома "постоянно ругался" на украинского лидера

20 октября 2025, 08:20, ИА Амител

Фото: Alex Brandon / ТАСС

Президент США Дональд Трамп постоянно ругался с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме, которая прошла 17 октября. В один момент американский лидер сбросил со стола все карты боевых действий на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

«Встреча президента США и <...>(Зеленского. – Прим. ред.) то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», – сказано в публикации.

Как отмечает издание, на встрече Трамп приводил тезисы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во время их телефонного разговора 16 октября.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в ходе "прямой и честной" беседы Трамп дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, "по крайней мере сейчас". До переговоров с украинским лидером он объявлял, что "почти принял" решение по поставкам оружия.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб российско-американским отношениям. Он отмечал, что использование дальнобойного оружия без прямого участия американских военных невозможно.