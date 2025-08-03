Зеленский заявил о договоренности с Россией об обмене 1200 военнопленных
Умеров подтвердил контакты с российской стороной по этому вопросу
03 августа 2025, 18:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах обмена пленными по формуле "1200 на 1200". Как сообщает "Ведомости", украинский лидер заявил, что стороны договорились об обмене и сейчас согласовывают списки.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил контакты с российской стороной по этому вопросу. Зеленский заявил, что в списках на обмен будут и гражданские лица.
Напомним, что новый, третий раунд переговоров РФ и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о новых обменах, которые будут включать не только военных, но и мирных жителей. Кроме того, Россия
предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.
18:43:53 03-08-2025
никто незнает зато хохложидовский поц уже свистит на всю округу об обмене)))
19:00:47 03-08-2025
гыы (18:43:53 03-08-2025) никто незнает зато хохложидовский поц уже свистит на всю окр... Вы вообще в курсе, что мы с нацизмом боремся?))
18:58:26 03-08-2025
А Сталин, между прочим, не без оснований считал всякого пленного предателем и, в частности, категорически отказался от обмена Фридриха Паулюса даже на своего единокровного Якова Джугашвили!
20:04:31 03-08-2025
Гость (18:58:26 03-08-2025) А Сталин, между прочим, не без оснований считал всякого плен... А РФ наследники СССР ?
15:49:33 04-08-2025
Гость (18:58:26 03-08-2025) А Сталин, между прочим, не без оснований считал всякого плен... Единокровными могут быть только братья и сестры - у них общим родителем является отец, но разные матери. Яков родной сын Сталина (мать Екатерина Сванидзе), и единокровный брат Василия и Светланы (мать Надежда Аллилуева)
09:41:03 04-08-2025
Что-то есть подозрение, что в 1200 они половину своих граждан наловили. Или в Курской области