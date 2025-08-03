Зеленский заявил о договоренности с Россией об обмене 1200 военнопленных

Умеров подтвердил контакты с российской стороной по этому вопросу

03 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах обмена пленными по формуле "1200 на 1200". Как сообщает "Ведомости", украинский лидер заявил, что стороны договорились об обмене и сейчас согласовывают списки.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил контакты с российской стороной по этому вопросу. Зеленский заявил, что в списках на обмен будут и гражданские лица.

Напомним, что новый, третий раунд переговоров РФ и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о новых обменах, которые будут включать не только военных, но и мирных жителей. Кроме того, Россия

предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.

