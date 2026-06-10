Зеленый свет для каждого. Как в Алтайском крае меняют систему льготной выдачи лекарств

Уже больше года работает региональный проект "Светофор", задача которого — обеспечивать препаратами в день обращения

10 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В прошлом году Алтайскому краю удалось добиться серьезного прогресса в обеспечении пациентов-льготников бесплатными лекарствами. Об этом рассказала директор государственной аптечной сети "Аптеки Алтая" Марина Годова. Она курирует региональный проект "Светофор", год назад запущенный краевым Минздравом. Подходы к выписке рецептов, закупке препаратов и их выдаче меняют, чтобы каждый мог получить необходимое лекарство в кратчайшие сроки.

О том, в чем суть регионального проекта и какие результаты он дает, — в материале amic.ru.

Выдача в день обращения стала нормой

Уже в первый год работы проект "Светофор" дал хорошие результаты, рассказывал ранее начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности краевого Минздрава Тарас Хамрилов. Так, в 2025 году по льготным программам лекарствами обеспечили 178 152 пациента — это на 4559 человек больше, чем в 2024-м.

Еще важнее, что жители все чаще получают выписанные им лекарства в день обращения в аптеку, отмечал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Ключевой результат — выдача лекарств в день обращения стала нормой, а не исключением. Это не только упрощает жизнь пациентов, но и помогает им соблюдать схемы лечения, что особенно важно при хронических заболеваниях», — подчеркивал глава краевого Минздрава.Он сообщил, что за время работы проекта на обеспечение жителей лекарствами было выделено более 4 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов. Краевое финансирование позволило и увеличить охват льготами, и расширить перечень закупаемых препаратов, уточнил Тарас Хамрилов.

«В 2025 году благодаря дополнительному финансированию объем ассигнований регионального бюджета на лекарственное обеспечение региональных и федеральных льготополучателей достиг 2,8 млрд рублей — в 2,6 раза больше, чем в 2020 году», — пояснил специалист.По словам Марины Годовой, растет не только обеспеченность в день обращения, но и общее количество выписанных рецептов.

«В 2024-м по различным льготам у нас выписали порядка 2 млн рецептов. Когда проекта не было, обеспеченность в день обращения была чуть больше 90%. В 2025-м, когда проект уже заработал, мы выписали почти 2,5 млн рецептов. При этом количество обеспеченных пациентов выросло до 92%. А по итогам первого квартала 2026-го этот показатель достиг уже 96%», — сообщила директор "Аптек Алтая". Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Подкрутить каждый винтик и настроить весь механизм

Ничего революционного проект не подразумевает, подчеркивает Марина Годова. Суть в том, чтобы четко наладить работу на каждом этапе цепочки, по которой лекарство попадает к пациенту. При этом все участники процесса должны научиться работать сообща.

«Нам необходимо связать большое количество участников. Только врачей, которые выписывают льготные рецепты, больше пяти тысяч. Специалисты по закупкам — более тысячи наименований препаратов закупается ежегодно. Аптеки, которые выдают лекарства. В 2025 году мы продиагностировали систему и нашли точки, которые требуют внимания. На них и воздействуем», — пояснила директор.Так, в прошлом году Министерство здравоохранения края провело очные защиты заявок с крупными медорганизациями, где выписывают больше всего рецептов. С врачами проработали все нюансы, чтобы рецепты выписывались максимально точно. Кроме того, медикам дали больше возможностей, чтобы подбирать подходящий аналог.

«Мы переработали механизм замены. Случается так, что потребность есть, а препарата нет. Но ведь есть аналоги. Мы настроили программу, чтобы она могла делать подсказки врачам. Специалист может увидеть все варианты и рассмотреть возможность замены. Это помогает пациенту получить помощь здесь и сейчас, а не ждать какое-то время», — рассказала куратор проекта.Изменили и подход к закупкам: выделили группы препаратов, с поставкой которых бывают сложности.

«Это лекарства от сахарного диабета, ХОБЛ, сердечно-сосудистых заболеваний, которые активно потребляются в Алтайском крае. Посмотрели, с какими препаратами бывают проблемы, начали смотреть в сторону тех лекарств, которые не менее качественные и эффективные, но которые точно удастся закупить», — говорит Годова.Наконец, перенастроили и логистическую цепочку. Процесс прорабатывают более детально, чтобы распределять лекарства точечно. Препарат стараются привезти именно в те аптеки, где он окажется востребован.

Проект "Светофор" охватывает три главных вида лекарственных льгот: федеральную, региональную и "кардиопакеты" для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Будущее — индивидуальное планирование

Проект и дальше будет развиваться, подчеркивает Марина Годова. В будущем планируется перейти на персонифицированные заявки. Препараты будут закреплены за пациентами, которым их выписали.

«Сейчас все не так. Есть медорганизация, у которой есть когорта льготников, и аптека, куда они традиционно ходят. По статистике отпуска препарата идет пополнение заказа. Когда мы перейдем на персонификацию, мы будем видеть каждого пациента, какие препараты ему нужны. Отдать это лекарство кому-то другому мы уже не сможем — его гарантированно получит определенный пациент», — делится планами куратор.

По ее словам, сейчас такой подход применяют в случае с дорогостоящими препаратами. Но в будущем он должен быть распространен на все лекарства. Для того, чтобы это достичь, всю систему будут модернизировать и дальше.

Кстати, "Светофором" проект назвали из-за системы обозначений, которая давно существует у фармацевтов. Красный цвет означает, что препарат почти закончился, и нужно срочно его закупать. Желтый — лекарство еще есть, но нужно думать о пополнении. Зеленый — все хорошо.

«Наша цель — чтобы каждому пациенту всегда горел зеленый, чтобы всем всего хватало. К этому мы и стремимся», — добавила Годова.Гражданам льготной категории, которые ранее не получали бесплатные препараты, нужно написать соответствующее заявление до 1 октября. В этом случае они начнут получать лекарства по своему заболеванию с начала 2027 года.