Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Республике Алтай

Сейсмическое событие случилось в Кош-Агачском районе

27 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 августа в 22:51 по местному времени в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,0, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре юго-восточнее села Кокоря, а их интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

В радиусе 50 километров от эпицентра расположено несколько населенных пунктов, включая Кокорю, Жана-Аул, Тобелер, Ташанту и Теленгит-Сортогой.

По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, подземные толчки не ощущались местными жителями, жертв и разрушений не зафиксировано.