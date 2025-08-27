НОВОСТИПроисшествия

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Республике Алтай

Сейсмическое событие случилось в Кош-Агачском районе

27 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 августа в 22:51 по местному времени в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,0, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре юго-восточнее села Кокоря, а их интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

В радиусе 50 километров от эпицентра расположено несколько населенных пунктов, включая Кокорю, Жана-Аул, Тобелер, Ташанту и Теленгит-Сортогой.

По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, подземные толчки не ощущались местными жителями, жертв и разрушений не зафиксировано.

Комментарии 2

Avatar Picture
1

11:13:50 27-08-2025

Три балла - это серьёзно. Сохранится ли в ближайшие дни угроза цунами на побережье Павловского тракта и улицы Попова?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:47 27-08-2025

1 (11:13:50 27-08-2025) Три балла - это серьёзно. Сохранится ли в ближайшие дни угро... Гадюкино опять смоет

  2 Нравится
Ответить
