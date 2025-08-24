В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,0

Интенсивность составила 3,4 балла

24 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вечером 23 августа в 18:35 по местному времени в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение, пишет пресс-центр МЧС Республики Алтай.

Эпицентр подземного толчка находился в 21 километре юго-западнее села Курай, сила сейсмособытия составила 3,0 магнитуды, а интенсивность – 3,4 балла.

В зоне возможного воздействия (радиус 50 км) оказались населенные пункты Бельтир, Курай, Чаган-Узун, Акташ и Чибит.

По данным МЧС Республики Алтай, толчки не ощущались местными жителями, жертв и разрушений нет. Подземные толчки такой магнитуды являются обычными для сейсмически активного региона и редко причиняют ущерб.