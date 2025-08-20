Жарко и почти без дождей. Какая погода будет на Алтае в последние дни лета
Почти две недели немного дождливой и пасмурной, но очень теплой погоды
20 августа 2025, 11:10, ИА Амител
Погода подарит жителям Алтайского края, пережившим пару недель дождей, несколько теплых дней под занавес лета. Конечно, будут и осадки, но немного, зато столбики термометров поднимутся до +31 градуса (ну или чуть ниже). Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
Почти две недели теплых дней: в среднем ожидается +25 градусов. На этой неделе самым жарким днем будет пятница, 22 августа: +28 градусов. А на следующей неделе погода сделает самый настоящий сюрприз: в субботу, 30 августа, прогнозируется +31 градус.
Дождливыми будут 23, 24 и 25 августа, солнечными – 26 и 30 августа. В остальные дни ожидается облачная погода.
Gismeteo
Этот прогноз значительно отличается от предыдущего. В частности, 30 августа будет не +31, а +22 градуса, и это уже не самый жаркий день до конца лета, а один из самых прохладных. Выше всего столбики термометров поднимутся в пятницу, 22 августа: до +27 градусов.
Что касается дождей, то они ожидаются 23, 24, 25, 29 и 31 августа.
Яндекс и Гисметео на сортах разного кофе гадают?