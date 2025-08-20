Почти две недели немного дождливой и пасмурной, но очень теплой погоды

20 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Тепло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Погода подарит жителям Алтайского края, пережившим пару недель дождей, несколько теплых дней под занавес лета. Конечно, будут и осадки, но немного, зато столбики термометров поднимутся до +31 градуса (ну или чуть ниже). Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Почти две недели теплых дней: в среднем ожидается +25 градусов. На этой неделе самым жарким днем будет пятница, 22 августа: +28 градусов. А на следующей неделе погода сделает самый настоящий сюрприз: в субботу, 30 августа, прогнозируется +31 градус.

Дождливыми будут 23, 24 и 25 августа, солнечными – 26 и 30 августа. В остальные дни ожидается облачная погода.

Gismeteo

Этот прогноз значительно отличается от предыдущего. В частности, 30 августа будет не +31, а +22 градуса, и это уже не самый жаркий день до конца лета, а один из самых прохладных. Выше всего столбики термометров поднимутся в пятницу, 22 августа: до +27 градусов.

Что касается дождей, то они ожидаются 23, 24, 25, 29 и 31 августа.