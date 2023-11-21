Жарко, весело и вкусно. Где отдохнуть, попариться и отметить торжество в Барнауле?
Комплекс "Гоньбинские бани" собрал воедино все необходимое для незабываемого отдыха: от парных и беседок до банкетного зала
21 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KG9z3
Осень, слякоть, холод, впереди зима. А душа по-прежнему требует жаркую баньку и шашлык? И правильно, что требует, ведь в Барнауле есть место, где можно хорошо провести выходные, отдохнуть и попариться и даже отметить любое торжество. Комплекс "Гоньбинские бани" располагает всем необходимым для комфортного отдыха: тут тебе и баня на дровах, и сауны, и теплые уютные беседки, и шале, и даже отель для тех, кто пожелает остаться на ночь. К тому же здесь есть красивый банкетный зал, который отлично подходит для проведения свадеб и других праздничных мероприятий.
Да веничек пропарь
Отдохнуть и расслабиться после активного дня, снять стресс и усталость и просто приятно провести время с близкими или друзьями можно в стенах гостинично-банного комплекса.
Здесь есть общественная баня, которая окунет в мир жаркого пара, ароматных веничков и полного релакса.
Посетителям общественной бани предлагают:
- русскую парную, где можно попариться или отдаться в руки опытных пармейстеров;
- бодрящее обливное ведро;
- бар с напитками и закусками;
- несколько бассейнов, один из которых подогреваемый и расположен на террасе;
- зону отдыха;
- спа-зону (турецкий хаммам, инфракрасная кабина, джакузи с гидромассажем, массаж и уходовые процедуры).
Хотите целой компанией в отдельную баньку на березовых дровах или в финские парные? Вам снова сюда! Здесь есть все для комфортного индивидуального отдыха: просторные залы со столами, диванами, телевизорами, бассейны, купели, зоны отдыха. А также аэрохоккей и выход на улицу, на закрытую территорию, где расположена зона барбекю.
В комплексе есть несколько залов разной вместимости и дизайна. Узнать о них подробнее и забронировать подходящий вариант можно по телефону +7 (3852) 564-040.
Атмосферно, уютно, весело
Провести зимние посиделки в приятной атмосфере или, например, классно отметить день рождения можно в беседках или шале "Гоньбинских бань".
Теплых беседок здесь две. Обе оборудованы кухонной зоной с посудой, большими столами для веселых компаний и телевизорами, а также зонами барбекю. В шале есть уютный камин и мягкая зона отдыха.
Сюда гости могут дополнительно заказать кейтеринг от шеф-повара банкетного зала и обслуживание официантов.
Переночевать и отдохнуть
Остаться на ночь после вечеринки или торжества можно в комфортных номерах "Гоньбинского отеля". Впрочем, гостей здесь размещают и без посещения беседок и бань комплекса.
Преимущества отеля:
- комфортные, чистые и уютные номера;
- удобный вариант размещения для тех, кто хочет продолжить отдых в комплексе на следующий день;
- удобный вариант размещения для гостей со свадеб;
- выгодное расположение (недалеко от ж/д вокзала).
В каждом номере есть санузел (с ванной или душевой кабиной), кондиционер, телевизор и кабельное ТВ, а также средства гигиены и полотенца.
У "Гоньбинского отеля" есть бесплатная парковка, а за отдельную плату гостей могут заселить раньше расчетного часа, забрать из аэропорта или вокзала и отвезти обратно.
Горько, горько!
Организовать незабываемую свадьбу, юбилей или торжественный фуршет можно в светлом, красивом банкетном зале "Гоньбинских бань".
Здесь работает профессиональная команда поваров и официантов, готовых вкусно приготовить блюда и обеспечить высокий уровень обслуживания на любом мероприятии.
Зал оснащен системой кондиционирования и имеет площадку для проведения свадебной церемонии.
Вместимость – до 50 человек. Кстати, при бронировании свадьбы молодоженам дарят сутки проживания в номере в подарок.
"Гоньбинские бани" (ООО "Капитал-Групп")
Адрес: Барнаул, ул. Матросова, 216
Время работы: круглосуточно
Тел.: +7 (3852) 564-040
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Вотсап 8-983-548-40-41
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