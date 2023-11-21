Жарко, весело и вкусно. Где отдохнуть, попариться и отметить торжество в Барнауле?

Комплекс "Гоньбинские бани" собрал воедино все необходимое для незабываемого отдыха: от парных и беседок до банкетного зала

21 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KG9z3

"Гоньбинские бани" / Фото предоставлено организацией

Осень, слякоть, холод, впереди зима. А душа по-прежнему требует жаркую баньку и шашлык? И правильно, что требует, ведь в Барнауле есть место, где можно хорошо провести выходные, отдохнуть и попариться и даже отметить любое торжество. Комплекс "Гоньбинские бани" располагает всем необходимым для комфортного отдыха: тут тебе и баня на дровах, и сауны, и теплые уютные беседки, и шале, и даже отель для тех, кто пожелает остаться на ночь. К тому же здесь есть красивый банкетный зал, который отлично подходит для проведения свадеб и других праздничных мероприятий.

Да веничек пропарь

Отдохнуть и расслабиться после активного дня, снять стресс и усталость и просто приятно провести время с близкими или друзьями можно в стенах гостинично-банного комплекса.

Здесь есть общественная баня, которая окунет в мир жаркого пара, ароматных веничков и полного релакса.

Посетителям общественной бани предлагают:

русскую парную, где можно попариться или отдаться в руки опытных пармейстеров;

бодрящее обливное ведро;

бар с напитками и закусками;

несколько бассейнов, один из которых подогреваемый и расположен на террасе;

зону отдыха;

спа-зону (турецкий хаммам, инфракрасная кабина, джакузи с гидромассажем, массаж и уходовые процедуры).

Общественная баня / Фото: "Гоньбинские бани"

Хотите целой компанией в отдельную баньку на березовых дровах или в финские парные? Вам снова сюда! Здесь есть все для комфортного индивидуального отдыха: просторные залы со столами, диванами, телевизорами, бассейны, купели, зоны отдыха. А также аэрохоккей и выход на улицу, на закрытую территорию, где расположена зона барбекю.

В комплексе есть несколько залов разной вместимости и дизайна. Узнать о них подробнее и забронировать подходящий вариант можно по телефону +7 (3852) 564-040.

Бани на дровах и финская сауна / Фото: "Гоньбинские бани"

Атмосферно, уютно, весело

Провести зимние посиделки в приятной атмосфере или, например, классно отметить день рождения можно в беседках или шале "Гоньбинских бань".

Теплых беседок здесь две. Обе оборудованы кухонной зоной с посудой, большими столами для веселых компаний и телевизорами, а также зонами барбекю. В шале есть уютный камин и мягкая зона отдыха.

Сюда гости могут дополнительно заказать кейтеринг от шеф-повара банкетного зала и обслуживание официантов.

Теплые беседки и шале / Фото" Гоньбинские бани"

Переночевать и отдохнуть

Остаться на ночь после вечеринки или торжества можно в комфортных номерах "Гоньбинского отеля". Впрочем, гостей здесь размещают и без посещения беседок и бань комплекса.

Преимущества отеля:

комфортные, чистые и уютные номера;

удобный вариант размещения для тех, кто хочет продолжить отдых в комплексе на следующий день;

удобный вариант размещения для гостей со свадеб;

выгодное расположение (недалеко от ж/д вокзала).

В каждом номере есть санузел (с ванной или душевой кабиной), кондиционер, телевизор и кабельное ТВ, а также средства гигиены и полотенца.

Варианты номеров отеля / Фото: "Гоньбинские бани"

У "Гоньбинского отеля" есть бесплатная парковка, а за отдельную плату гостей могут заселить раньше расчетного часа, забрать из аэропорта или вокзала и отвезти обратно.

Горько, горько!

Организовать незабываемую свадьбу, юбилей или торжественный фуршет можно в светлом, красивом банкетном зале "Гоньбинских бань".

Здесь работает профессиональная команда поваров и официантов, готовых вкусно приготовить блюда и обеспечить высокий уровень обслуживания на любом мероприятии.

Зал оснащен системой кондиционирования и имеет площадку для проведения свадебной церемонии.

Вместимость ­– до 50 человек. Кстати, при бронировании свадьбы молодоженам дарят сутки проживания в номере в подарок.

Банкетный зал / Фото: "Гоньбинские бани"

"Гоньбинские бани" (ООО "Капитал-Групп")

Адрес: Барнаул, ул. Матросова, 216

Время работы: круглосуточно

Тел.: +7 (3852) 564-040

Сайт

Вотсап 8-983-548-40-41

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