Жена Барака Обамы раскрыла способ удачно выйти замуж
Экс первая леди посоветовала девушкам чаще ходить на свидания с разными мужчинами
20 августа 2025, 15:45, ИА Амител
Супруга 44-го президента США Барака Обамы, Мишель Обама, назвала способ удачно выйти замуж. Об этом пишет "Лента.ру".
Женщина посоветовала девушкам чаще ходить на свидания, и сразу отшивать ухажеров, если что-то пошло не так.
«Я часто ходила на свидания. Когда появился Барак, у меня был опыт, и мне было с чем сравнивать», – призналась 61-летняя бывшая первая леди.
Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. У них есть две дочери: старшая родилась в 1998 году, младшая – в 2001-м. Путь к родительству у пары был непростым: Мишель пережила несколько выкидышей, и обе дочери родились с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
15:46:51 20-08-2025
чоколядка-зайка
16:18:12 20-08-2025
Скажем так, на её месте могла быть любая из женщин, Бараку всё равно была нужна баба, и не важно какая. Выбрал эту, мог выбрать и другую. Это не её заслуга, просто случайность. Тем более если было неоднократно ЭКО - они вообще по факту друг другу не подходили. Природа как бы намекала "ты не та!".
17:10:39 20-08-2025
Гость (16:18:12 20-08-2025) Скажем так, на её месте могла быть любая из женщин, Бараку в... на ее место претендуете?))))
17:16:21 20-08-2025
Гость (16:18:12 20-08-2025) Скажем так, на её месте могла быть любая из женщин, Бараку в... Ему была нужна жена.Лучше или хуже.Хоть Раиса Максимовна.Царство Ей Небесное.
00:33:08 21-08-2025
фу. всё в этой истории ФУ
08:18:02 21-08-2025
Простые люди даже не догадываются, что благодаря жене он стал президентом)