Жена Барака Обамы раскрыла способ удачно выйти замуж

Экс первая леди посоветовала девушкам чаще ходить на свидания с разными мужчинами

20 августа 2025, 15:45, ИА Амител

Барак и Мишель Обама / Фото: Erin Hooley / AP/TASS

Супруга 44-го президента США Барака Обамы, Мишель Обама, назвала способ удачно выйти замуж. Об этом пишет "Лента.ру".

Женщина посоветовала девушкам чаще ходить на свидания, и сразу отшивать ухажеров, если что-то пошло не так.

«Я часто ходила на свидания. Когда появился Барак, у меня был опыт, и мне было с чем сравнивать», – призналась 61-летняя бывшая первая леди.

Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. У них есть две дочери: старшая родилась в 1998 году, младшая – в 2001-м. Путь к родительству у пары был непростым: Мишель пережила несколько выкидышей, и обе дочери родились с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).