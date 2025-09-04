НОВОСТИПроисшествия

Женщина перевела мошеннику деньги, поверив, что он космонавт

Мужчина искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с пенсионеркой, что вызвало у нее романтическую привязанность

04 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

80-летняя жительница японского города Саппоро стала жертвой романтической аферы, потеряв более 6700 долларов (около 542 тыс. рублей), пишет издание Dexerto.

Мошенник, представившийся космонавтом, познакомился с ней в соцсетях в июле, а через несколько недель сообщил, что "подвергся нападению на орбите" и нуждается в деньгах на кислород и припасы.

Он искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с женщиной, что вызвало у нее романтическую привязанность.

Жертва, проживающая одна, переводила деньги электронными платежами, пока не осознала обман и не сообщила семье и полиции.

Районное отделение полиции Тэйнэ расследует дело как классическую романтическую аферу и призывает граждан быть осторожными при онлайн-знакомствах.

Мошенники Япония

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:09:24 04-09-2025

Космонавт в нижнем тагиле в отряде космонавтов. ))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:20:19 04-09-2025

Гость (15:09:24 04-09-2025) Космонавт в нижнем тагиле в отряде космонавтов. ))... точно не рубцовский?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:04 04-09-2025

Архип Архипыч космонавт - всю жизнь провел впотьмах. Очень много пил, скандалил и шалил.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:01 04-09-2025

Российская зараза дошла и до япономатери.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:47 04-09-2025

сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну красавчик просто😀

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:10:21 04-09-2025

Гость (15:29:47 04-09-2025) сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну кра... на орбите Орбитом подавился.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:13:36 04-09-2025

Гость (15:29:47 04-09-2025) сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну кра... Это шедевр, таких судить даже не надо)), вот как он там щас без кислорода на орбите ..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:39:40 04-09-2025

маловато. наши пенсионерки больше отдают!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:25 04-09-2025

"Был у меня один такой. Крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил. Пущай летает. Бээээхэхэ" - из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Думаю космонавта кода поймают тоже надо того. Пущай полетает

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

15:43:50 04-09-2025

он на марсе высаживался ! лохушка

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:55 05-09-2025

Хоть те одни барнаульцы такие глупые

  0 Нравится
Ответить
