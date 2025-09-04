Женщина перевела мошеннику деньги, поверив, что он космонавт
Мужчина искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с пенсионеркой, что вызвало у нее романтическую привязанность
04 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
80-летняя жительница японского города Саппоро стала жертвой романтической аферы, потеряв более 6700 долларов (около 542 тыс. рублей), пишет издание Dexerto.
Мошенник, представившийся космонавтом, познакомился с ней в соцсетях в июле, а через несколько недель сообщил, что "подвергся нападению на орбите" и нуждается в деньгах на кислород и припасы.
Он искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с женщиной, что вызвало у нее романтическую привязанность.
Жертва, проживающая одна, переводила деньги электронными платежами, пока не осознала обман и не сообщила семье и полиции.
Районное отделение полиции Тэйнэ расследует дело как классическую романтическую аферу и призывает граждан быть осторожными при онлайн-знакомствах.
15:09:24 04-09-2025
Космонавт в нижнем тагиле в отряде космонавтов. ))
15:20:19 04-09-2025
Гость (15:09:24 04-09-2025) Космонавт в нижнем тагиле в отряде космонавтов. ))... точно не рубцовский?
15:21:04 04-09-2025
Архип Архипыч космонавт - всю жизнь провел впотьмах. Очень много пил, скандалил и шалил.
15:23:01 04-09-2025
Российская зараза дошла и до япономатери.
15:29:47 04-09-2025
сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну красавчик просто😀
16:10:21 04-09-2025
Гость (15:29:47 04-09-2025) сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну кра... на орбите Орбитом подавился.
22:13:36 04-09-2025
Гость (15:29:47 04-09-2025) сообщил, что "подвергся нападению на орбите"----- не, ну кра... Это шедевр, таких судить даже не надо)), вот как он там щас без кислорода на орбите ..
15:39:40 04-09-2025
маловато. наши пенсионерки больше отдают!
15:41:25 04-09-2025
"Был у меня один такой. Крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил. Пущай летает. Бээээхэхэ" - из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Думаю космонавта кода поймают тоже надо того. Пущай полетает
15:43:50 04-09-2025
он на марсе высаживался ! лохушка
07:36:55 05-09-2025
Хоть те одни барнаульцы такие глупые