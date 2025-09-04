Женщина перевела мошеннику деньги, поверив, что он космонавт

Мужчина искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с пенсионеркой, что вызвало у нее романтическую привязанность

80-летняя жительница японского города Саппоро стала жертвой романтической аферы, потеряв более 6700 долларов (около 542 тыс. рублей), пишет издание Dexerto.

Мошенник, представившийся космонавтом, познакомился с ней в соцсетях в июле, а через несколько недель сообщил, что "подвергся нападению на орбите" и нуждается в деньгах на кислород и припасы.

Он искусно поддерживал доверие, ежедневно общаясь с женщиной, что вызвало у нее романтическую привязанность.

Жертва, проживающая одна, переводила деньги электронными платежами, пока не осознала обман и не сообщила семье и полиции.

Районное отделение полиции Тэйнэ расследует дело как классическую романтическую аферу и призывает граждан быть осторожными при онлайн-знакомствах.