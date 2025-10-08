Девушку с минимальными шансами выжить спасли врачи в Екатеринбурге

После серьезного ДТП у пострадавшей были зафиксированы различные травмы, которые в том числе могли вызвать осложнения

08 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Врачи екатеринбургской городской клинической больницы № 36 "Травматология" совершили чудо, вернув к жизни девушку, получившую тяжелейшие травмы в ДТП, шансы которой на выживание были крайне малы. Об операции рассказали сотрудники медицинского учреждения.

После аварии пациентка находилась в критическом состоянии травматического шока, вызванного обильной кровопотерей и множественными ранениями. Комплексное обследование выявило закрытую травму головы, повреждение грудной клетки, многочисленные переломы ребер, разрыв печени и переломы тазовых костей – и это лишь часть полученных повреждений.

Состояние пациентки несло высокий риск развития опасных осложнений, таких как тромбоэмболия и полиорганная недостаточность.

«Для остановки кровотечения хирурги провели оперативное вмешательство на органах брюшной полости. Травматологи-ортопеды выполнили фиксацию костных отломков конечностей и установили аппараты внешней фиксации, что позволило стабилизировать участки переломов, остановить кровотечение и уменьшить болевые ощущения», – рассказал заведующий отделением Евгений Козлов.

После двух месяцев, проведенных в стационаре, девушка смогла восстановиться и вернуться к привычной жизни дома.