Жесткие морозы накроют Сибирь и Дальний Восток в ближайшие дни
13 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Южные регионы Сибири и Дальнего Востока оказались во власти аномальных морозов. Как сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в этих регионах в ближайшие дни упадет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.
Наиболее суровые условия сложились в Забайкалье и Бурятии, где столбики термометров опускаются до -22 градусов. На юге Сибири, включая Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую и Омскую области, ночные температуры составляют -7...-10 градусов, а в Тыве и Хакасии достигают -14.
«Приличные морозы, это очень холодная погода для этого времени года», – отметил Вильфанд.
Уральские регионы также испытывают похолодание – температура здесь на 5-6 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается -10...-12 градусов, в Тюмени – до -5...-7 градусов.
При этом на севере страны наблюдается противоположная тенденция. На Таймыре температура на 8–14 градусов выше обычных значений, достигая +3 градусов. В Ненецком автономном округе и Мурманской области также зафиксировано аномальное тепло – до +9 градусов.
По прогнозам синоптиков, холодная погода в сибирских и дальневосточных регионах сохранится как минимум до 15 октября.
