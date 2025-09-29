Дневная температура сильно понизится, а ночью прогнозируются заморозки

29 сентября 2025, 14:38, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

Осень пришла в регионы Сибирского федерального округа (СФО) и вытеснила летнюю погоду, которая фиксировалась в последние дни сентября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Жесткая осенняя погода наступает в Сибири, потому что на смену южным потокам из Азии пришли уже северные потоки, и погода по-настоящему жесткая», – подчеркнул синоптик.

В течение недели температура ночью может опускаться до -2...-6 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +5...+6 градусов.

Напомним, согласно прогнозу, в начале октября в Алтайском крае выпадет снег.