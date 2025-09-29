"Жесткая осенняя погода" наступила в Сибири из-за северных потоков из Азии
Дневная температура сильно понизится, а ночью прогнозируются заморозки
29 сентября 2025, 14:38, ИА Амител
Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru
Осень пришла в регионы Сибирского федерального округа (СФО) и вытеснила летнюю погоду, которая фиксировалась в последние дни сентября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Жесткая осенняя погода наступает в Сибири, потому что на смену южным потокам из Азии пришли уже северные потоки, и погода по-настоящему жесткая», – подчеркнул синоптик.
В течение недели температура ночью может опускаться до -2...-6 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +5...+6 градусов.
Напомним, согласно прогнозу, в начале октября в Алтайском крае выпадет снег.
06:48:45 30-09-2025
Северные потоки из Азии? В Сибири? 🤔 Вильфанд такого не говорил.