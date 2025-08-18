"Знают не только в России". Как в Алтайском крае производят вкусные кондитерские изделия
В регионе почти полторы тысячи специалистов ежедневно создают сладости
18 августа 2025, 13:30, ИА Амител
А вы в детстве тоже мечтали работать на конфетной фабрике? Представьте: в воздухе витает аромат карамели и шоколада, а по конвейеру плывут помадки и батончики. Для кого-то это детская мечта, а для кого-то повседневная работа. В Алтайском крае почти полторы тысячи кондитеров ежедневно создают сладости на 165 предприятиях – от маленьких кондитерских до крупных фабрик, рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Одна из таких – кондитерская фирма "Алтай". Более 30 лет здесь производят 80 видов сладостей: батончики, полуфабрикаты для мороженого и конфеты под брендом "Савинов", известным по всей стране. Мастер производственной линии Марина Дубович трудится здесь уже 27 лет.
«Когда я вот еще в детстве видела картинки с кондитерскими рисунками, я всегда мечтала, что буду работать на кондитерской фабрике. Я это связывала с такой сладкой жизнью. Ну и вот моя мечта сбылась. Сразу после школы, в 1998 году, я пришла на кондитерскую фабрику "Алтай"», – рассказала Марина Дубович.
Начав с упаковщицы, Марина освоила глазировку, а когда окончила вуз – стала мастером производственных линий. Ее задача – контролировать весь процесс производства: от подготовки сырья до конечной продукции. Здесь строго соблюдают ГОСТы, а мировая система контроля ХАССП обеспечивает безопасность продукта.
На кондитерских фабриках трудятся пекари, рецептурщики, тестомесы и даже "халвомесы" – мастера, без которых не обойтись на халвичных производствах. Алтайский край – родина крупнейшей за Уралом Барнаульской халвичной фабрики.
Уже 20 лет здесь делают сладость только из алтайской семечки и сахара. Коммерческий директор Дарья Астаховcкая 15 лет работает на предприятии, отвечает за продажи. Говорит, барнаульскую халву знают не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Впрочем, говорит Дарья, на халвичной фабрике ставку делают не на объемы, а на разработку качественных эксклюзивных продуктов:
«Для меня самое интересное на работе, это когда мы вводим новинки: у нас идет дискуссия, мы мониторим рынки и то, что производится. Стараемся тоже не стоять на месте. И вот когда мы разрабатываем новинку – мы подбираем сырье, ингредиенты, потом производим и дегустируем, что-то меняем и дополняем».
Так появилась воздушная халва, и даже с солью и перцем.
Любовь к экспериментам вдохновила и Елену Токареву на создание своего кондитерского бренда. После учебы в вузе, работы на фабрике и стажировки во Франции она открыла собственную "Эклерную". Сегодня в ее команде четыре мастера, а в меню – 15 видов эклеров.
«Одна из важнейших особенностей технолога – он должен разбираться в свойствах сырья. Знать, куда что применить, с чем сочетать, те же желирующие агенты, желатины, пектины, стабилизаторы какие-то, насколько они качественные, при каких температурах работают», – отметила Елена Токарева.
Образование кондитера можно получить в Алтайском техническом университете и профильных колледжах края. Молодежь все чаще выбирает эту профессию, ведь она дарит эмоции и ощущение праздника каждый день. Ну а бонус – у тебя всегда есть веское основание попробовать кусочек свежей сладости. Такая вот работа!
13:45:01 18-08-2025
с начала века не покупаю эту продукцию, гадостью стала
14:09:02 18-08-2025
Из нормальных производителей остались только "Алтайские зори" и "Старая кондитерская фабрика" на Старом базаре, только их продукцию и покупаю. Остальных обхожу стороной. И я не одинок в своём мнении.
14:24:57 18-08-2025
Новая кондитерка "умерла" когда ее нестле приобрела... Савинов ничего не изменил... Конфеты и шоколадки не вкусные...
16:10:51 18-08-2025
Гость (14:24:57 18-08-2025) Новая кондитерка "умерла" когда ее нестле приобрела... Савин... Согласен полностью, такие хорошие конфеты были, но Нестле все резко испортила, есть это стало невозможно. Савинов - то же примерно, очень далеко до раннего качества изделий. Покупал несколько раз, но перестал, деньги на это несъедобное выкидывать не хочется.
21:00:23 18-08-2025
Гость (16:10:51 18-08-2025) Согласен полностью, такие хорошие конфеты были, но Нестле вс... "Хорошие конфеты" были при социализме. Сейчас - дерьмо, синтетика. Есть нельзя.
09:47:06 19-08-2025
Марина (21:00:23 18-08-2025) "Хорошие конфеты" были при социализме. Сейчас - дерьмо, синт... При социализме конфеты видел только по большим праздникам, например в новогоднем подарке, ибо в продаже их тупо не было, был жуткий дефицит. Помню пацаном в магазин зайдешь - а нет ничего, одни подушечки слипшиеся, бери :-) Ну кто-то жрал наверное, не спорю
21:00:52 18-08-2025
8 (14:09:02 18-08-2025) Из нормальных производителей остались только "Алтайские зори... Точно. Истина
18:54:03 19-08-2025
Ой, а в магазинах что то продают "химозу"... Где вкусные и хорошие продукты???
17:44:55 23-08-2025
В августе сын летел из Барнаула в Москву. В подарок мне вёз мои любимые ириски Старой кондитерской фабрики шоколадные и с орешками. А в Шереметьево его чемодан грузчики вскрыли и единственное, что украли - это мои ириски. Я расстроилась очень, Я так по ним скучаю.