Житель Барнаула подделал документы, чтобы легализовать мигрантов

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

25 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в организации незаконной миграции.

Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, 63-летний выходец из Закавказья в марте 2025 года подделал договоры бытового подряда от имени подрядчиков без их согласия и направил документы в госорганы. Целью была легализация пребывания иностранных граждан на территории России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной миграции с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Ему предъявили обвинение, расследование продолжается.