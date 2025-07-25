Житель Барнаула подделал документы, чтобы легализовать мигрантов
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
25 июля 2025, 22:30, ИА Амител
Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в организации незаконной миграции.
Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранителей, 63-летний выходец из Закавказья в марте 2025 года подделал договоры бытового подряда от имени подрядчиков без их согласия и направил документы в госорганы. Целью была легализация пребывания иностранных граждан на территории России.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной миграции с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Ему предъявили обвинение, расследование продолжается.
22:38:22 25-07-2025
Зашибись, чурка из чурок делал тожероссиянинов.
А вы школьниц рожать заставляете.
04:07:49 26-07-2025
что ни выходец из закавк. - то бандит!! мож этим диаспорам позакрывать вольную?
09:38:02 26-07-2025
Может его обратно в закавказье отправить со своими чурками, а то либо условно получит, либо вообще штрафом отделается.